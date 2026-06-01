El dato que sorprende: en qué país de Sudamérica se anotó el primer gol en la historia de los Mundiales

El primer gol en la historia de los Mundiales se hizo en el Estadio de los Pocitos. Foto: Google Maps

El primer beso, la primera palabra de un hijo o aquel debut en nuestro deporte favorito: las “primeras veces” tienen algo especial que las vuelve inolvidables. Pero el mundo del fútbol hubo un caso que estuvo al borde de quedar en el olvido: el primer gol en la historia de los Mundiales.

El inicio histórico de la Copa del Mundo tuvo lugar en Uruguay en los pies de un francés. Ese punto mítico se diluyó con el paso del tiempo hasta que fue rescatado del mismo suelo. La historia de cómo se recuperó el sitio unto exacto en el que se marcó el primer gol mundialista.

Uruguay es el país donde se hizo el primer gol de los Mundiales: cuándo sucedió y quién lo anotó

Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del fútbol (IFFHS), el primer gol marcado en una Copa del Mundo tuvo lugar el domingo 13 de julio de 1930 en Montevideo. El autor fue el francés Lucien Laurent, quien marcó en el partido inaugural Francia-México.

El primer festejo mundialista se dio en el Estadio de los Pocitos, que compartía el nombre con ese barrio de Montevideo y tenía capacidad para 10.000 personas. Debido a importantes proyectos de desarrollo vial en la ciudad, la estructura fue demolida décadas después para darle lugar a nuevas casas, calles y plazas, pero aquella anotación sigue viva en las arterias de Pocitos.

El primer gol en la historia de los Mundiales se hizo en el Estadio de los Pocitos. Foto: Google Maps

Pocitos: cuál es la historia del lugar donde se marcó este hito histórico

Si bien varios países europeos lucharon para ser candidatos del primer Mundial de la historia, Uruguay se ganó ese honor debido a que se trataba de la Selección que había ganado las dos medallas de oro de fútbol en los Juegos Olímpicos.

En 1929, apenas se confirmó la sede, el país sudamericano comenzó con el diseño y la construcción del Estadio Centenario, que en menos de ocho meses se alzó en la mitad de Montevideo, alimentando el sueño mundialista. Sin embargo, debido al crudo invierno, las obras no estuvieron terminadas para el 13 de julio, la primera fecha del Mundial 1930.

Fue entonces cuando los organizadores decidieron celebrar los primeros partidos en los estadios de Nacional y Peñarol, los clubes más grandes de Uruguay.

En el Gran Parque Central, casa del “Bolso”, se disputó uno de los encuentros inaugurales: Estados Unidos vs. Bélgica. A la misma hora, en el Estadio de Pocitos perteneciente al “Carbonero”, fue donde se jugó el Francia vs. México y Lucien Laurent marcó el primer gol del campeonato.

Qué pasó con el estadio de Pocitos y el lugar exacto donde se realizó el primer gol mundialista

En 1933 el Peñarol se mudó al Centenario y, debido a las reformas estructurales en el barrio de Pocitos, el estadio que en el cual se había empezado a escribir la historia mundialista desapareció por completo.

Ese rincón especial pasó por desapercibido durante décadas, hasta que en 2002 el arquitecto uruguayo Héctor Enrique Benech emprendió la búsqueda del sitio en donde se marcó el primer gol de la primera Copa del Mundo.

El primer gol en la historia de los Mundiales se hizo en el Estadio de los Pocitos. Foto: Wikimedia Commons

Tras cuatro años de trabajos basados en planos antiguos y algunas tomas aérea, Benech encontró el lugar exacto en Pocitos donde se encontraba el Estadio: sobre la avenida Coronel Alegre, entre las calles Charrúa y Silvetre Blanco.

Lejos de quedarse en la comodidad del hallazgo, el arquitecto fue más allá y logró localizar con precisión el punto justo donde estaba el acro en el cual Lucient metió su histórico gol y que hoy en día está ocupado por una casa particular.

“No había registros oficiales. Pero encontré en la municipalidad de Montevideo un valioso mosaico de fotos aéreas de 1926 y 1929, que me permitieron ubicar perfectamente la cancha al sobreponerlos con la foto actual”, contó el arquitecto en diálogo con el diario La Nación de Costa Rica.

Hoy, una estructura sobre Coronel Alegre representa el punto exacto donde estaba el arco donde Lucient hizo historia. Además, una placa conmemorativa lleva su nombre y describe la gesta que marcaría el inicio de una historia enorme e inolvidable.