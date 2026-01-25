Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Melbourne (Australia), 25 ene (EFE).- La joven estadounidense Iva Jovic solo necesitó 53 minutos para derrotar a la ucraniana Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1 y erigirse en la rival de la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Jovic se situó por primera vez en los cuartos de final de un Grand Slam y se asentó como la revelación del primer grand Slam del curso. Solo perdió nueve puntos en el primer set y a lo largo del torneo únicamente un juego.

La estadounidense, de 18 años, que acumula once victorias y dos derrotas en lo que va de 2026 jugará con Aryna Sabalenka, finalista el pasado año, dos veces campeona del Abierto de Australia y número uno del mundo que ganó a la canadiense Victoria Mboko por 6-1 y 7-6(1). EFE

