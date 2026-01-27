Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nueva Delhi, 27 ene (EFE).- El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció este martes que la India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico tras concluir las negociaciones en el marco de la cumbre India-UE celebrada en la capital india.

"Ayer mismo se alcanzó un acuerdo histórico entre la India y la Unión Europea. En todo el mundo se le está describiendo como la 'madre de todos los acuerdos'", afirmó Modi durante una intervención pública en vídeo. EFE

