Modi da por cerrado el acuerdo comercial entre la India y la Unión Europea
"Ayer mismo se alcanzó un acuerdo histórico entre la India y la Unión Europea. En todo el mundo se le está describiendo como la 'madre de todos los acuerdos'", afirmó Modi durante una intervención pública en vídeo. EFE
Nueva Delhi, 27 ene (EFE).- El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció este martes que la India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico tras concluir las negociaciones en el marco de la cumbre India-UE celebrada en la capital india.
