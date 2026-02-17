Azerbaiyán condena a 20 años de cárcel al ex primer ministro de Nagorno Karabaj
Bakú, 17 feb (EFE). – La Justicia militar azerbaiyana condenó este martes a veinte años de cárcel a Rubén Vardanián, ex primer ministro de la república separatista de mayoría armenia de Nagorno Karabaj, disuelta a finales de 2023.
"El Tribunal Militar de Bakú dictó sentencia contra el ciudadano armenio Rubén Vardanián, acusado por varios artículos del Código Penal de Azerbaiyán, incluyendo crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo, financiación del terrorismo y otros delitos graves", informó la agencia Haqquin. EFE
