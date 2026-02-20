Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Lima, 19 feb (EFE).- La cotización del sol peruano respecto al dólar estadounidense se situó este jueves en 3,364 soles, con una ligera depreciación del 0,47 % respecto a la víspera, cuando se cotizaba a 3,348, antes de que fuese nombrado como nuevo presidente interino el congresista izquierdista José María Balcázar.

La divisa peruana, que acumula una apreciación del 9,02 % respecto al dólar en los últimos doce meses, tuvo una afectación mínima luego de un nuevo cambio presidencial en Perú, el octavo en cerca de una década de crisis e inestabilidad política.

En su discurso tras ser investido presidente interino, Balcázar anunció su intención de mantener la política monetaria e independencia del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), y para escenificarlo se reunió este jueves con su presidente, Julio Velarde, quien lleva casi dos décadas al frente de la entidad.

El nuevo mandatario tiene la misión de dirigir el Gobierno de transición hasta el próximo 28 de julio, cuando entregará el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones que tendrán en el segundo trimestre de este año. EFE

