Chicago (EE.UU.), 20 feb (EFE).- Tommy Paul ganó este viernes 6-4 y 6-3 el derbi estadounidense contra Taylor Fritz y se clasificó para las semifinales del torneo ATP 250 de Delray Beach.

Paul, número 24 del mundo, disputará la semifinal este sábado contra el también estadounidense Learner Tien (n.23), que ganó a Frances Tiafoe por 7-6(5), 3-6 y 7-5.

La segunda semifinal la disputarán el italiano Flavio Cobolli contra el estadounidense Sebastian Korda.

Cobolli (n.20) doblegó al jugador de Hong Kong Chak Lam Coleman Wong (n.137), mientras que Korda (n.50) eliminó al noruego Casper Ruud (n.13). EFE

