Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

La peligrosa consecuencia de dejar la yerba en el mate todo el día

Una práctica muy común podría afectar la salud sin que lo sepas. Una especialista en alimentos advierte sobre los riesgos que esconde este descuido cotidiano y recomienda un simple cambio de rutina para evitar problemas.

El mate es una de las infusiones más populares de Argentina. Foto Instagram @locosxlayerba

El mate es una de las infusiones más populares de Argentina: nos acompaña en el desayuno, en la oficina, durante una charla con amigos o simplemente en casa para hacer más llevadera la rutina. Está presente en todos lados, a toda hora, y muchas veces lo tomamos sin prestarle demasiada atención a los cuidados que requiere.

Sin embargo, algunos hábitos muy comunes pueden volver al mate en un riesgo para la salud. Así lo advirtió Michelle, Licenciada en Tecnología de Alimentos (@foodtechmichelle), en un video donde explica qué pasa si dejamos la yerba húmeda durante todo el día en el recipiente.

La peligrosa consecuencia de dejar la yerba en el mate todo el día. Foto: Unsplash

La peligrosa consecuencia de dejar la yerba en el mate todo el día

“Cuando terminás de tomar mate y dejás la yerba húmeda, se genera un medio de cultivo especial para el crecimiento de hongos y bacterias: calor, humedad y materia orgánica”, explicó la especialista.

El problema aparece sobre todo en mates de calabaza o madera, donde los hongos pueden meterse en las vetas o poros del material y volverse muy difíciles de eliminar. Esto no solo altera el sabor, sino que puede ser peligroso para la salud. En algunos casos extremos, incluso es necesario desechar el mate.

¿Y si le ponemos agua hirviendo? No es suficiente. “La mayoría de las personas no usa agua a 100 grados, y además esa agua no llega a esos poros donde se encuentran los hongos”, agregó Michelle.

El problema aparece sobre todo en mates de calabaza o madera.

¿Qué hacer para prevenir este problema?

La respuesta es simple: al terminar de tomar, hay que tirar la yerba, enjuagar el mate con agua caliente y dejarlo secar boca abajo en un lugar ventilado. Así evitamos la proliferación de microorganismos no deseados y alargamos la vida útil de nuestro querido compañero de cada día.

Qué dicen los estudios sobre el uso seguro del mate

El riesgo de dejar la yerba húmeda durante muchas horas no es solo una advertencia de Licenciada Michelle, sino que además diversos estudios han analizado la proliferación de microorganismos en ambientes cálidos y húmedos, como los que se generan dentro del mate cuando no se lo limpia correctamente.

Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los recipientes de calabaza y madera son particularmente porosos, lo que favorece la acumulación de hongos, bacterias y moho si no se los seca bien. A largo plazo, esto no solo deteriora el sabor, sino que puede derivar en problemas digestivos o reacciones alérgicas, sobre todo en personas con defensas bajas o sensibilidad a estos patógenos.

Consejos para el mate. Foto: Freepik.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda mantener buenos hábitos de higiene en todos los utensilios utilizados para alimentos o infusiones, especialmente aquellos que se comparten o no se esterilizan con frecuencia.

Por eso, si bien el mate es parte de nuestra cultura y de nuestras rutinas, es importante tomar conciencia de que su uso también implica ciertos cuidados básicos para que siga siendo una compañía saludable.