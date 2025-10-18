Un gusto dulce en el momento justo: el mejor horario para comer chocolate y aprovechar sus beneficios

Una de las golosinas favoritas puede aportar ventajas para el organismo, siempre y cuando se consuma en porciones justas.

Chocolate. Foto: Pexels

El chocolate es uno de los productos preferidos en Argentina a la hora de darse un gusto dulce. Más allá de que el consumo excesivo es perjudicial para la salud, en sus porciones correctas puede traer beneficios. Incluso, hay un horario ideal para tomar sus ventajas, en especial del chocolate negro.

El sitio especializado VeryWell Health indica que el chocolate puede ser una buena herramienta para combatir el cansancio vespertino, entre otros beneficios. En este sentido, agregan que aporta nutrientes y antioxidantes a nuestro organismo, que suman para alcanzar el bienestar general.

Chocolate, dulce. Foto: Freepik

El chocolate negro destaca por sumar minerales al cuerpo, entre los que resaltan el cobre, hierro, magnesio y zinc, perfecto para equilibrar las funciones metabólicas y hasta dar un impulso de energía.

Cuál es el mejor momento para comer chocolate

Los especialistas del sitio mencionado detallaron que, si el objetivo es controlar el peso corporal, el mejor momento para consumir esta golosina es la mañana. Ingerir de manera moderada algo duce en el comienzo del día puede llevar a disminuir el apetito, además de que mantiene los niveles inferiores de glucosa en ayunas.

Chocolate. Foto: Unsplash.

Un punto a tener en cuenta es que se aconseja comer un chocolate que tenga un valor alto de cacao, que ronde entre el 70 y 85%. además de que evitar aquellos que traigan azúcares añadidos.

Postre de chocolate sin azúcar: una receta saludable para los antojos dulces

El deseo por el chocolate puede chocar contra el régimen de algunas personas, que deben evitar su consumo. Sin embargo, en este contexto, aparecen alternativas para disfrutar del sabor sin dejar de cuidarse.

Camila, nutricionista y creadora de la cuenta de TikTok @habitos_saludables, compartió recientemente una propuesta que ya suma miles de interacciones en la red social: un postre de chocolate sin azúcar.

Ingredientes (para 3 porciones):

500 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar.

3 cucharadas de fécula de maíz.

3 cucharadas de cacao amargo en polvo.

4 cucharadas de edulcorante líquido (preferentemente stevia).

1 cucharada de extracto de vainilla.

Postre de chocolate. Foto: Unsplash.

Preparación: