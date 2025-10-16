Vuelve la Feria de Chocolate más grande de Buenos Aires: cuándo y dónde se realiza el evento más dulcero

La feria más esperada por los amantes del chocolate regresa con una edición especial. Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de más de 50 expositores, chocolates, alfajores, helados, talleres, catas y muchas sorpresas para toda la familia.

La Chocolaterie. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Para los amantes del chocolate, hay una gran noticia: llega el Paseo La Chocolaterie, la feria de chocolate más grande de Buenos Aires. Esta edición especial por el Día de la Madre reunirá a más de 50 expositores con productos únicos y muchas sorpresas para los más dulceros.

Durante tres días, los visitantes podrán conocer a los principales chocolateros y fabricantes de materia prima del país, descubrir la amplia oferta del mercado local y disfrutar de chocolates, alfajores, helados, gomitas y mucho más.

Además, el evento combina cultura y comercio, con charlas de profesionales del cacao, maridajes, catas, tendencias, talleres de pastelería, master classes y lanzamientos de productos.

Novedades como el chocolate “Dubai” y propuestas fuera de lo común

Una de las estrellas de este año es el “Chocolate Dubai”, una tendencia global que desembarca en la feria en su versión más exquisita. Además, se suman productos como pochoclos con chocolate, dulces de leche saborizados, velas aromáticas y tortas con sabores nuevos.

Cuándo y dónde se realiza el Paseo La Chocolaterie

El Paseo La Chocolaterie se realizará en Unicenter (nivel 3 del estacionamiento) el viernes 17 y sábado 18 de octubre de 12 a 21 hs, y el domingo 19 de octubre de 12 a 18 hs. La entrada tiene un valor de $4.600.

Sin dudas, este plan es la oportunidad perfecta para compartir un momento dulce con mamá, aprender sobre el fascinante mundo del cacao y, por supuesto, encontrar el regalo ideal para su día.

El chocolate en Argentina

El chocolate llegó a Argentina desde Europa durante la época colonial, pero no se popularizó hasta el siglo XIX, con la llegada de técnicas de manufactura industrial y la apertura de las primeras chocolaterías. Desde entonces, su consumo se consolidó como un hábito cultural, presente en fiestas, celebraciones y en la vida cotidiana.

En el país, el chocolate no solo se disfruta como golosina, sino también en la repostería, el café y la pastelería. Ferias y eventos, como el Paseo La Chocolaterie, reflejan la relevancia del chocolate tanto en la cultura como en el comercio argentino.