El Malbrán confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en la Argentina

Se trata de dos adolescentes de Santa Cruz y un niño internado en la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud aseguró que los pacientes transitan la enfermedad sin complicaciones.

Análisis de influenza en el Instituto Malbran. Foto: X

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en la Argentina.

Se trata de dos adolescentes estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según se informó oficialmente, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que podría favorecer un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud.

No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.

Desde ANLIS-Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales tienen la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados.

Hospital, médicos. Foto: rawpixel.com / Roungroat

Se recomendó que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con una infección viral consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente aquellas que integran grupos de riesgo.