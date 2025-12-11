Muro de nubes y tormentas eléctricas: el pronóstico que amenace los festejos de Navidad y Año Nuevo

Un sitio especializado indicó que, según sus proyecciones meteorológicas, tanto el 24 como el 25 habría posibilidades de precipitaciones aisladas. Los detalles para saber si tenés que armar la mesa adentro o afuera de tu casa.

Lluvias y tormentas en Navidad y Año Nuevo. Foto: Unsplash.

A pocos días de Navidad y Año Nuevo, muchos argentinos comienzan a preguntarse cómo estará el clima durante las fiestas de fin de año en Buenos Aires, y al parecer, podría haber lluvias y tormentas.

La premonición estuvo a cargo del sitio ‘Tiempo3′, quien recogió los datos históricos de los últimos seis años, en donde las temperaturas fueron variando en la última semana de diciembre.

El 25 de diciembre hay más probabilidades de lluvia en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Según las proyecciones meteorológicas, el clima para Navidad presentará temperaturas agradables y cálidas. No obstante, hay posibilidades de precipitaciones aisladas, siguiendo la histórica tendencia.

El pronóstico del clima para Nochebuena y Navidad

24 de diciembre (Nochebuena) : temperatura máxima de alrededor de 33 °C y mínima de 19 °C. En los últimos cuatro años hubo precipitaciones.

25 de diciembre (Navidad): sube un poco la intensidad con máximas de 28 °C y mínimas de 17 °C. A diferencia de Nochebuena, hay más probabilidades de lluvias.

El pronóstico del clima para Año Nuevo

A diferencia de Navidad, el récord histórico no pronostica precipitaciones para Año Nuevo. Foto: Unsplash.

El cambio de año promete un clima festivo con temperaturas en ascenso. La transición de diciembre a enero traerá consigo un aumento en el calor por arriba de los 30° C:

31 de diciembre : máximas de 32 °C y mínimas de 20 °C. Hay muy poca probabilidad de lluvias para este día, ya que la última vez que llovió fue en 2019.

1 de enero: el 2026 arranca con máximas parecidas de hasta 32 °C y 23 °C de mínima. Los últimos tres años hubo lluvias, por lo que no se descarta que suceda lo mismo.

¿Mesa adentro o mesa afuera?

Las estadísticas del sitio especializado en meteorología indican que para Navidad habría lloviznas tanto el 24 como el 25. Por este motivo, no estaría mal prevenir con una cena bajo techo.

En Año Nuevo, el récord histórico no pronostica precipitaciones con tanta seguridad, por lo que sería menos riesgoso comer al aire libre. Sin embargo, hay que estar al tanto de las actualizaciones.