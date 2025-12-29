Ni frito ni revuelto: cuál es la mejor forma de cocinar los huevos para aprovechar al máximo sus propiedades
Las técnicas de cocción elegidas para preparar este alimento son importantes para potenciar sus nutrientes y aprovechar al máximo sus proteínas.
El huevo es uno de los alimentos más nutritivos del mundo y también uno de los más versátiles en la cocina, porque se puede preparar de muchas maneras. Pero, hay una que destacada entre todas y según los expertos, ayuda a la digestión.
Para aprovechar al máximo los beneficios que tiene el huevo, el sitio especializado en salud Helthline, explica que para conservar su sabor y vitaminas, el secreto está en los métodos de cocción bajos en calorías.
Además, los expertos destacan que es fundamental elegir huevos de alta calidad, porque esto influye en su valor nutricional. Si bien la mejor forma para cocinarlos son hervidos, hay otras alternativas y son las siguientes:
- Hervido: durante 6 a 10 minutos, dependiendo de cuán cocida prefieras la yema.
- Pochado: en agua fría durante 2,5 a 3 minutos.
- Revuelto: batidos y cocidos en una sartén caliente hasta que estén sólidos.
- Omelette: batidos y cocidos en una sartén caliente, hasta que estén sólidos. Se les puede agregar verduras a la preparación para hacerlo más saludable.
Los beneficios del huevo para la salud
Este increíble alimento puede prepararse para el desayuno, almuerzo, merienda y cena, porque además de ser delicioso, se puede adaptar a diferentes platos y tiene sorprendentes cualidades nutricionales al ser rico en omega-3, vitamina A y D, fósforo, hierro, zinc, potasio y selenio.
Al ser tan completo y equilibrado, el huevo impacta de forma positiva en la salud de quienes lo consumen de muchas maneras:
- Mejora la salud cardíaca: al tener poco efecto en los niveles de colesterol, son ideales para contrarrestarlo en la sangre y pueden contribuir a tener un corazón saludable.
- Ayuda a tener la vista saludable: al ser rico en luteína y zeaxantina, antioxidantes que pueden proteger contra la degeneración macular y las cataratas.
- Nutre la piel y el cabello: por su alto contenido en aminoácidos y minerales, los huevos contribuyen tener la dermis saludable y a que el pelo crezca fuerte.