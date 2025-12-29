Ni frito ni revuelto: cuál es la mejor forma de cocinar los huevos para aprovechar al máximo sus propiedades

Las técnicas de cocción elegidas para preparar este alimento son importantes para potenciar sus nutrientes y aprovechar al máximo sus proteínas.

Huevo, huevos. Foto: Freepik

El huevo es uno de los alimentos más nutritivos del mundo y también uno de los más versátiles en la cocina, porque se puede preparar de muchas maneras. Pero, hay una que destacada entre todas y según los expertos, ayuda a la digestión.

Para aprovechar al máximo los beneficios que tiene el huevo, el sitio especializado en salud Helthline, explica que para conservar su sabor y vitaminas, el secreto está en los métodos de cocción bajos en calorías.

Además, los expertos destacan que es fundamental elegir huevos de alta calidad, porque esto influye en su valor nutricional. Si bien la mejor forma para cocinarlos son hervidos, hay otras alternativas y son las siguientes:

Hervido: durante 6 a 10 minutos, dependiendo de cuán cocida prefieras la yema.

durante 6 a 10 minutos, dependiendo de cuán cocida prefieras la yema. Pochado: en agua fría durante 2,5 a 3 minutos.

en agua fría durante 2,5 a 3 minutos. Revuelto: batidos y cocidos en una sartén caliente hasta que estén sólidos.

batidos y cocidos en una sartén caliente hasta que estén sólidos. Omelette: batidos y cocidos en una sartén caliente, hasta que estén sólidos. Se les puede agregar verduras a la preparación para hacerlo más saludable.

Los beneficios del huevo para la salud

Este increíble alimento puede prepararse para el desayuno, almuerzo, merienda y cena, porque además de ser delicioso, se puede adaptar a diferentes platos y tiene sorprendentes cualidades nutricionales al ser rico en omega-3, vitamina A y D, fósforo, hierro, zinc, potasio y selenio.

Huevos revueltos. Foto: Freepik.

Al ser tan completo y equilibrado, el huevo impacta de forma positiva en la salud de quienes lo consumen de muchas maneras: