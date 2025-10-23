Para el desayuno de todos los días: cómo hacer huevos revueltos perfectos sin aceite, según una destacada chef
Los huevos revueltos se volvieron infaltables en los desayunos de los argentinos, aunque algunos se preguntan cómo hacer para que queden suaves y cremosos, igual que en los restaurantes.
En ese sentido, la chef australiana Sian Almond, ganadora de una estrella Michelin y líder del restaurante Pavyllon London, reveló los secretos para que los huevos salgan lo más ricos posible.
Según Almond la clave está en la técnica y la paciencia. Primero hay que batir los huevos con una batidora de mano y no con tenedor. “Licualos hasta que estén completamente líquidos antes de ponerlos en la sartén”, explicó la cocinera profesional. De esta forma queda una mezcla uniforme y una textura cremosa.
Además, otro consejo importante es colar la mezcla antes de mandarla al fuego para eliminar cualquier resto o grumo.
También podría interesarte
Cómo cocinar unos huevos revueltos perfectos
A la hora de cocinarlos, la chef profesional recomendó no utilizar aceite y optar por la manteca. La proporción ideal es un 10% por cada huevo. Por otro lado, la sartén debe ser antiadherente, a fuego bajo y con movimientos suaves con una espátula de silicona.
Sin embargo, además de todos los tips, hay un secreto final: retirar los huevos del fuego antes de que estén completamente cocidos. El calor que queda terminará de darles el punto justo, evitando que se sequen.
Paso a paso para cocinar huevos revueltos perfectos:
- Utilizar huevos frescos y de buena calidad
- Batirlos con batidora de mano
- Pasar la mezcla por un colador
- Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo
- Añadir manteca (10% del peso total de los huevos)
- Remover constantemente con una espátula de silicona
- Sal a gusto y retirarlos antes de que se cocinen del todo para que no queden secos