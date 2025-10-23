Para el desayuno de todos los días: cómo hacer huevos revueltos perfectos sin aceite, según una destacada chef

La chef australiana Sian Almond, ganadora de una estrella Michelin y líder del restaurante Pavyllon London, reveló los secretos para cocinar huevos perfectos.

Huevos revueltos. Foto: Freepik.

Los huevos revueltos se volvieron infaltables en los desayunos de los argentinos, aunque algunos se preguntan cómo hacer para que queden suaves y cremosos, igual que en los restaurantes.

Según Almond la clave está en la técnica y la paciencia. Primero hay que batir los huevos con una batidora de mano y no con tenedor. “Licualos hasta que estén completamente líquidos antes de ponerlos en la sartén”, explicó la cocinera profesional. De esta forma queda una mezcla uniforme y una textura cremosa.

Huevos revueltos. Foto: Freepik.

Además, otro consejo importante es colar la mezcla antes de mandarla al fuego para eliminar cualquier resto o grumo.

Cómo cocinar unos huevos revueltos perfectos

A la hora de cocinarlos, la chef profesional recomendó no utilizar aceite y optar por la manteca. La proporción ideal es un 10% por cada huevo. Por otro lado, la sartén debe ser antiadherente, a fuego bajo y con movimientos suaves con una espátula de silicona.

Sin embargo, además de todos los tips, hay un secreto final: retirar los huevos del fuego antes de que estén completamente cocidos. El calor que queda terminará de darles el punto justo, evitando que se sequen.

Huevos revueltos. Foto: Freepik.

Paso a paso para cocinar huevos revueltos perfectos: