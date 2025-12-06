Huevos pericos: la receta sabrosa y abundante de Colombia que se prepara con solo cinco ingredientes

Es una opción perfecta para un desayuno nutritivo y lleno de energía.

Huevos pericos Foto: Instagram @pan_relleno

Los huevos pericos son una delicia típica de la cocina colombiana que ha ganado popularidad en muchas partes del mundo por su sencillez y sabor inigualable.

Este plato, que combina huevos revueltos con una mezcla de cebolla y tomate, es una opción perfecta para un desayuno nutritivo y lleno de energía. También ofrecen una versatilidad que permite adaptarlos a diferentes gustos y preferencias.

Huevos pericos sabrosos y abundantes

Para preparar huevos pericos se necesitan pocos ingredientes. Esta receta para 2 personas necesita los siguientes insumos

Ingredientes

1/2 cebolla

2 tomates

Aceite de oliva virgen extra

4 huevos

Sal

Huevos al estilo colombiano Foto: Huevos Oro

Paso a paso

Primero, pela y pica la cebolla finamente. Lava los tomates y pícalos en pequeños cubos Por otra parte, bate los huevos en un bol y condimenta con sal A continuación, alienta una sartén con un chorro de aceite, agrega la cebolla y el tomate y rehoga a fuego medio por 5 minutos Luego, agrega los huevos batidos y déjalos cocinar, sin remover, hasta que la mezcla comience a secarse Para terminar, remueve los huevos pericos para mezclar con el tomate y cebolla. Cocina por otros dos minutos o listo.

Cuáles son los cuatro beneficios de comer huevo

No cabe duda de queel huevoesun alimento tan versátil como nutritivo, que puede estar presente en cualquier comida, ya sea para eldesayuno, almuerzo, merienda y cena, gracias a su virtud de poder incorporarse en cualquier receta.

Un alimento tan sencillo como el huevo puede ser una buena alternativa para incorporar proteínas, minerales y vitaminas.

De acuerdo con los nutricionistas, el huevo es una fuente rica en proteínas,omega-3,vitamina A y D, fósforo, hierro, zinc, potasio, y selenio, las cuales los convierte en un alimento bueno para la salud, aunque puede generar cierta controversia, ya que contribuye a elevar el denominado colesterol malo.

Aumenta el colesterol bueno: según los especialistas, el consumo de este alimento puede ayudar a elevar el colesterol LDL, también conocido como “malo”, pero también contribuye al aumento de Colesterol HDL, el bueno.

Fuente rica en antioxidantes: en la composición del huevo también se encuentran la luteína y la zeaxantina, antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades oculares vinculadas con la edad.

Los huevos son una gran fuente de proteína, claves en una dieta equilibrada Foto: Unsplash