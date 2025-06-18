comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los niños con arrebatos emocionales tienen más posibilidades de depresión de adolescentes

"Nuestros hallazgos sugieren que los problemas tempranos en la regulación emocional son un precursor de los desafíos de salud mental en la adolescencia", explicó en el comunicado la doctora Aja Murray, investigadora principal del estudio.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los niños con arrebatos emocionales tienen más posibilidades de depresión de adolescentes
Los niños con arrebatos emocionales tienen más posibilidades de depresión de adolescentes
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los niños que muestran arrebatos emocionales o dificultades para controlar su conducta a los siete años tienen más riesgo de sufrir ansiedad y depresión en la adolescencia, según un estudio difundido este miércoles por la Universidad de Edimburgo y publicado en la revista Journal of Affective Disorders.

Detalles del estudio

La investigación ha analizado datos de la cohorte británica Millennium Cohort Study, que sigue la vida de unos 19.000 jóvenes nacidos entre 2000 y 2002.

Los investigadores evaluaron cuestionarios y entrevistas realizados a padres y profesores sobre los problemas emocionales de los menores a los 11, 14 y 17 años, y aplicaron técnicas estadísticas para comparar la salud mental en la adolescencia de niños con distintos niveles de regulación emocional a los siete años, considerando también su salud mental y comportamiento previos.

Los hallazgos mostraron que la tendencia a manifestar dificultades en la regulación emocional -como cambios de humor, sobreexcitación frecuente o frustración intensa a los siete años- se asoció de forma significativa con síntomas de ansiedad y depresión durante la adolescencia.

Contenido Recomendado

Robbie Williams confirmó que fue diagnosticado con autismo a los 52 años:“Eso explica muchísimo”

Robbie Williams confirmó que fue diagnosticado con autismo a los 52 años: “Eso explica muchísimo”

Cómo regular las emociones durante el Mundial:consejos de especialistas para evitar la ansiedad y disfrutar del fútbol

Cómo regular las emociones durante el Mundial: consejos de especialistas para evitar la ansiedad y disfrutar del fútbol
Chat, celular, adolescente, mensajes, teléfono. Foto: Pexels.
Chat, celular, adolescente, mensajes, teléfono. Foto: Pexels.

Foto: Pexels.

Según los autores, la adolescencia es un periodo crítico para la aparición de problemas internalizados. Un tercio de los adolescentes experimenta depresión y alrededor de una quinta parte padece un trastorno de ansiedad.

El vínculo entre la dificultad emocional temprana y los problemas psicológicos posteriores se mantuvo hasta los 17 años, incluso al considerar factores como trastornos previos, lo que sugiere un efecto sostenido de las emociones intensas en los primeros años, según los investigadores.

El trabajo, financiado por la Medical Research Foundation, destaca la importancia de intervenir desde edades tempranas.

“Nuestros hallazgos sugieren que los problemas tempranos en la regulación emocional son un precursor de los desafíos de salud mental en la adolescencia”, explicó en el comunicado la doctora Aja Murray, investigadora principal del estudio.

“Esta investigación nos acerca a pasar del tratamiento a la prevención, mediante intervenciones tempranas y específicas que tienen el poder de cambiar el rumbo de muchas vidas”, añadió Angela Hind, directora ejecutiva de la Medical Research Foundation.

Salud mentalNiñosAnsiedadDepresiónAdolescencia
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Riesgo para la salud:cuáles son los cuatro alimentos que nunca se deben recalentar

    Riesgo para la salud: cuáles son los cuatro alimentos que nunca se deben recalentar

  2. En busca de la longevidad:cuatro deportes que brindan importantes beneficios después de los 50 años

    En busca de la longevidad: cuatro deportes que brindan importantes beneficios después de los 50 años

  3. Alzheimer:cuál es el primer olvido de las personas que padecen la enfermedad

    Alzheimer: cuál es el primer olvido de las personas que padecen la enfermedad

  4. Cae la natalidad en Argentina:nacen cada vez menos niños y el 57% de los hogares ya no tiene menores

    Cae la natalidad en Argentina: nacen cada vez menos niños y el 57% de los hogares ya no tiene menores

  5. Ennio Tasciotti, especialista en longevidad:“Hay que reducir la brecha entre la esperanza de vida y los años vividos sin enfermedad”

    Ennio Tasciotti, especialista en longevidad: “Hay que reducir la brecha entre la esperanza de vida y los años vividos sin enfermedad”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei, ante empresarios en Council of the Americas:“Bajamos 85% la inflación”

Javier Milei, ante empresarios en Council of the Americas: “Bajamos 85% la inflación”

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei:”Vale la pena el sacrificio"

El Gobierno respaldó la privatización del Belgrano Cargas:“Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”

Parte médico de Nadia Beller:se confirmó el embarazo y heridas de arma en distintas partes del cuerpo

Economía

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei:”Vale la pena el sacrificio"

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei: ”Vale la pena el sacrificio"

Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que analiza usar el Gobierno para impulsar créditos hipotecarios

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad:cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026

General

Impactantes declaraciones:el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

Impactantes declaraciones: el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos en el año 1992