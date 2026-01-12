Alimentación; carne; nutrición. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El debate sobre cuál es la carne más saludable vuelve a instalarse en un contexto en el que cada vez más personas buscan mejorar su alimentación sin renunciar por completo a los productos de origen animal. Esta discusión se da, además, en un momento de revisión de las guías nutricionales oficiales, como ocurre en Estados Unidos, donde la tradicional pirámide alimenticia está siendo reformulada para dar mayor protagonismo a las proteínas de calidad.

Aunque las dietas vegetarianas y veganas ganaron popularidad en los últimos años, se muestra que la carne sigue siendo una fuente relevante de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales para el cuerpo humano. Por este motivo, muchos se preguntan cuál es la más recomendable para implementar en el día a día.

Pollo, cerdo o vaca: cuál aporta más nutrientes y menos grasa. Foto: NA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta equilibrada debe priorizar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas, y complementarse con proteínas adecuadas. En ese marco, la elección del tipo de carne y del corte resulta determinante para mantener una alimentación saludable.

Carnes magras, la clave para una dieta equilibrada

Los especialistas en nutrición coinciden en que las carnes magras son las más recomendables, ya que aportan proteínas de alto valor biológico con una menor cantidad de grasas saturadas. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria sugiere consumir entre tres y cuatro raciones semanales de carnes magras, siempre dentro de una dieta variada.

Pero no todas las carnes ni todos los cortes ofrecen los mismos beneficios. La diferencia entre una opción saludable y otra menos recomendable suele estar en el porcentaje de grasa y en la frecuencia de consumo.

Pollo, cerdo o vaca: cuál aporta más nutrientes y menos grasa. Foto: unsplash

Carne de pollo: la opción más liviana y popular

La carne de pollo es considerada una de las más saludables y versátiles. Su bajo contenido graso, especialmente en la pechuga sin piel, la convierte en una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación. En promedio, esta parte del ave contiene alrededor de un 7% de grasa.

Además, el pollo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B, fundamentales para el metabolismo, y minerales como fósforo, potasio, magnesio y zinc. Otro punto a favor es que la mayor parte de su grasa se concentra en la piel, lo que facilita su eliminación antes de la cocción. A esto se suma su precio accesible, que explica por qué es una de las carnes más consumidas.

Por cada pieza de 100 gramos, se encuentran:

22g de proteína.

111 calorías.

El pollo contiene triptófano, un aminoácido que ayuda a producir serotonina, mejorando el estado de ánimo y la calidad del sueño. Foto: Unsplash.

Carne de cerdo: un prejuicio que no siempre es justo

Durante años, la carne de cerdo fue asociada a un alto contenido graso. Sin embargo, esta percepción no siempre se ajusta a la realidad. Cortes como el lomo, el solomillo o la pierna presentan menos del 5% de grasa, lo que los ubica entre las opciones magras.

La carne de cerdo también aporta proteínas, vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, fósforo y magnesio. Además, gran parte de la grasa visible puede retirarse fácilmente, lo que mejora su perfil nutricional. Por este motivo, los expertos recomiendan un consumo moderado, de hasta tres o cuatro raciones semanales.

Por cada pieza de 100 gramos, se encuentran:

17g de proteína.

258 calorías.

El cerdo es una valiosa fuente de proteínas y aminoácidos esenciales que los seres humanos tienen que obtener de fuentes externas, ya que nuestro cuerpo no los puede sintetizar por sí solo. Foto: Bon Viveur.

Carne de vaca: nutritiva, pero con consumo limitado

La carne vacuna se destaca por su aporte de hierro y vitamina B12, nutrientes esenciales para la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Los cortes magros, como el solomillo, el lomo, el vacío o la nalga, contienen alrededor de un 6% de grasa.

No obstante, diversos estudios advierten que un consumo excesivo de carne roja, especialmente procesada, puede estar asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Por eso, los especialistas recomiendan no superar las dos raciones semanales y priorizar siempre los cortes más magros.

Por cada pieza de 100 gramos, se encuentran:

24g de proteína.

116 calorías.

La carne vacuna contiene todos los aminoácidos esenciales para la reparación y construcción muscular, piel y huesos, siendo altamente asimilable por el cuerpo. Foto: NA.

Entonces, ¿cuál es la carne más saludable?

Si se analiza el contenido graso y la frecuencia recomendada, el pollo se posiciona como la opción más saludable para el consumo habitual. El cerdo magro aparece como una alternativa válida y nutritiva, mientras que la carne vacuna aporta beneficios importantes, pero debe consumirse con mayor moderación.

La clave, según los expertos, no está en eliminar la carne, sino en elegir bien, variar los alimentos y mantener un equilibrio que permita cubrir las necesidades nutricionales sin excesos.

¿Qué prioriza la nueva pirámide nutricional de Estados Unidos?

Estados Unidos dio un giro relevante en su política alimentaria con la presentación de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, un documento que redefine la pirámide nutricional y propone un cambio profundo en los hábitos de consumo.

La nueva estrategia pone el foco en los alimentos naturales, reduce la presencia de productos ultraprocesados y reordena las prioridades nutricionales tradicionales.

Estados Unidos apuesta a la alimentación para reducir el gasto en salud. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El nuevo modelo propone volver a una alimentación más simple, basada en productos frescos y mínimamente procesados, con el objetivo de mejorar indicadores como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Uno de los conceptos centrales de la nueva pirámide es la priorización de los llamados “alimentos reales”. Esto incluye proteínas de calidad, frutas, verduras, grasas naturales y alimentos integrales, desplazando a los productos ultraprocesados que dominaron las dietas modernas durante décadas.

El nuevo rol de las proteínas y las grasas saludables

A diferencia de las pirámides tradicionales, donde los carbohidratos ocupaban la base, la versión 2025-2030 coloca a las proteínas en un lugar central.

Estados Unidos redefine la pirámide alimenticia en sintonía con el movimiento ‘Make America Healthy Again’. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Se incluyen tanto fuentes animales, como carnes, huevos, aves y pescados, como alternativas vegetales, entre ellas legumbres y frutos secos. Este enfoque busca garantizar mayor saciedad, mejor aporte de nutrientes esenciales y una alimentación más equilibrada.

Otro cambio clave es la revalorización de las grasas saludables. Las nuevas guías recomiendan incorporarlas desde alimentos enteros como el aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas y los lácteos completos, dejando atrás la demonización generalizada de las grasas que marcó décadas anteriores.