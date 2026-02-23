Basta de dar vueltas en la cama:

Muchas personas llegan a la cama agotadas, pero en el momento que buscan dormirse empiezan a repasar tareas pendientes, preocupaciones o escenas del día. Frente a este escenario tan habitual, una psicóloga propone una estrategia sencilla, natural y fácil de poner en práctica en casa.

Cómo quedarse dormido rápidamente

El método apunta a algo clave: bajar la presión que uno mismo se impone con el famoso “me tengo que dormir ya”. Según explica la psicóloga Marta Jiménez, el insomnio muchas veces se sostiene por esa autoexigencia. Cuanto más se intenta forzar el sueño, más ansiedad aparece y esa tensión termina alejándolo.

Entonces, la gran pregunta es ¿como quitar esa ansiedad? La propuesta combina pequeños cambios prácticos con un giro mental:

Apagar las pantallas al menos media hora antes de acostarte.

Atenuar las luces para que el cuerpo empiece a registrar que es hora de descansar.

Buscar una postura cómoda y relajar conscientemente cada parte del cuerpo.

Repetir en tu mente una frase como: “Voy a intentar mantenerme despierto”.

Aunque suene contradictorio, al quitarte la obligación de dormir reducís la ansiedad. Cuando el cerebro deja de sentir que hay una meta urgente que cumplir, se relaja y el sueño aparece solo.

La clave está en modificar la relación con el insomnio: en vez de pelear contra él, se le quita importancia.

Qué beneficios puede aportar la técnica

Baja la ansiedad nocturna.

Disminuye la rumiación mental (esos pensamientos que se repiten sin parar).

Reduce el tiempo que tardás en conciliar el sueño.

No tiene efectos secundarios.

Además, para que funcione mejor, se puede acompañar la técnica con hábitos saludables:

Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse.

Ventilar y oscurecer el dormitorio.

Evitar cafeína durante la noche.

Hacer actividad física, pero no justo antes de ir a la cama.

Practicar respiración lenta o relajación muscular progresiva.

Como resume la especialista: dormir no es algo que se pueda imponer; es algo que sucede cuando dejás de forzarlo. No es una solución instantánea, pero probarla durante varios días seguidos puede generar un cambio real. A veces, cuando dejamos de perseguir el sueño, es cuando finalmente llega.