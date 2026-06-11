Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días: cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Los Ferrocarriles Federales de Austria (ÖBB) completaron la sustitución del histórico puente ferroviario Rauchmühle. Foto: Unsplash

Lo que a primera vista podría parecer una de las grandes proezas de la ingeniería moderna en China ocurrió en pleno corazón de los Alpes austríacos. Los Ferrocarriles Federales de Austria (ÖBB) completaron la sustitución del histórico puente ferroviario Rauchmühle, en la ciudad de Innsbruck, mediante una compleja operación que evitó por completo el uso de grúas y permitió instalar una nueva estructura de 1.400 toneladas en apenas 22 días.

La intervención se llevó a cabo en enero de 2026 durante un corte total de la línea ferroviaria que conecta la estación central de Innsbruck con la localidad de Rum. El desafío era reemplazar un puente con más de seis décadas de servicio en una zona urbana densamente construida, preservando además los elementos históricos existentes y minimizando el impacto sobre el entorno.

Qué son las plataformas SPMT y por qué Austria las eligió para mover el puente sin grúas

Para concretar la obra, la ÖBB recurrió a un sistema de transporte conocido como SPMT (Self-Propelled Mobile Transport Platforms), una tecnología ampliamente utilizada en proyectos de ingeniería industrial pesada para trasladar estructuras de grandes dimensiones que no pueden desmontarse ni elevarse con grúas convencionales.

El sistema empleado en Innsbruck estaba compuesto por 12 plataformas, 56 ejes y 112 ruedas controladas. Foto: Unsplash

El sistema empleado en Innsbruck estaba compuesto por 12 plataformas, 56 ejes y 112 ruedas controladas de forma independiente. Esta configuración permite distribuir enormes cargas entre decenas de puntos de apoyo y realizar movimientos con una precisión extremadamente alta, incluso en espacios reducidos.

La empresa ferroviaria austríaca eligió este método porque ofrecía mayor control durante el posicionamiento final de la estructura, reducía los riesgos asociados a las maniobras de elevación pesada y limitaba el impacto sobre el entorno urbano. En el centro de Innsbruck, rodeado de calles estrechas y edificios próximos, una grúa convencional habría requerido un espacio y unas condiciones operativas imposibles de garantizar.

Por qué el puente Rauchmühle necesitaba reemplazarse después de 60 años y 270 trenes diarios

El puente Rauchmühle original llevaba más de 60 años en funcionamiento y soportaba el paso de aproximadamente 270 trenes por día, una intensidad de uso que terminó acelerando su desgaste.

El desafío era reemplazar un puente con más de seis décadas de servicio en una zona urbana densamente construida. Foto: Unsplash

A esto se sumaron las exigentes condiciones climáticas de la región alpina. Los frecuentes ciclos de congelación y deshielo que caracterizan a Innsbruck afectaron progresivamente la estructura hasta el punto de que su vida útil técnica había llegado a su fin.

Cómo se trasladaron 1.400 toneladas a 1-2 km/h durante 100 metros en pleno centro de Innsbruck

La operación de sustitución se desarrolló durante un corte ferroviario total de 22 días y consistió en una secuencia de movimientos cuidadosamente planificados.

Primero, la nueva estructura fue construida junto a su ubicación definitiva. Posteriormente, se elevó más de cinco metros mediante gatos hidráulicos especiales. Una vez suspendido, el puente fue colocado sobre las plataformas autopropulsadas y trasladado unos 100 metros a nivel del suelo a una velocidad de entre 1 y 2 kilómetros por hora.

La maniobra incluyó además una rotación de 90 grados antes de que la estructura fuera depositada sobre sus apoyos definitivos. Gracias al control independiente de las 112 ruedas, los ingenieros lograron ubicar el puente con precisión milimétrica sin afectar los estribos ni alterar significativamente el tejido urbano circundante.

La maniobra incluyó una rotación de 90 grados antes de que la estructura fuera depositada sobre sus apoyos definitivos. Foto: Unsplash

Qué materiales se utilizaron para construir el nuevo puente en 22 días

La nueva infraestructura fue diseñada para garantizar décadas de servicio en una de las líneas ferroviarias más transitadas de Austria. El puente tiene 29 metros de longitud y 11,25 metros de ancho. Para su construcción se utilizaron 500 metros cúbicos de hormigón, 110 toneladas de acero para armaduras y otras 225 toneladas de acero estructural.

La magnitud de la obra también obligó a reorganizar temporalmente el transporte ferroviario de la región. Durante los 22 días que duraron los trabajos, la ÖBB desplegó una flota de hasta 90 autobuses con frecuencias de 15 minutos para sustituir el servicio entre Innsbruck y Rum.

Más allá del caso austríaco, la experiencia de Innsbruck muestra cómo las nuevas tecnologías de transporte pesado están transformando la ingeniería de infraestructuras. El empleo de plataformas autopropulsadas permite mover estructuras completas con niveles de precisión inéditos, reduciendo tiempos de ejecución, riesgos operativos e impactos sobre las ciudades donde se realizan las obras.