La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1% y acumula un alza de 14,7% en lo que va del año

Economía argentina Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este jueves que la inflación registrada en mayo fue de 2,1%, la cual mostró una nueva desaceleración respecto a abril.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 14,7% en lo que va del año y de 33,2% en los últimos 12 meses.

La división con mayor alza fue Comunicación, con un 3,4%, apoyado en el aumento que se vio en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Los precios estacionales registraron el alza más pronunciada del período, con un 3,5%, impulsada por el encarecimiento de las Verduras y atenuada por la baja en Frutas.

Los regulados avanzaron 2,4%, con los combustibles, la electricidad y el agua como principales factores. El IPC Núcleo subió 1,9%, con presión desde Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

¿Qué preveían las consultoras?

El reporte de Equilibra indicaba que la inflación mensual avanzaría al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). En tanto, estimó que la variación interanual fue de 33,4%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas de mayo alcanzaria el 2,7% y el índice general avanzaría 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

Inflación en supermercados. Foto: NA

En tanto, La Fundación Libertad y Progreso estimó en tanto que la inflación había cerrado en 2,1% en mayo, número que terminó confirmado el INDEC. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.

El reporte remarcó que los rubros que más subieron fueron salud y alimentos y bebidas, el cual subió un 2,7%, “acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes”.