Evacuaron parte del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos: investigan un problema en la calidad del aire

Evacuaron parte del Pentágono. Foto: Reuters/Joshua Roberts.

El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, activó los protocolos de emergencia por un presunto incidente relacionado con materiales peligrosos dentro del edificio.

Según informaron las autoridades locales, varias áreas del complejo fueron desalojadas de manera preventiva mientras equipos especializados investigaban una anomalía detectada por los sistemas internos de monitoreo ambiental. La medida incluyó el cierre de corredores y el aislamiento de distintos sectores del edificio.

La buena noticia fue que no se reportaron heridos ni se confirmó la existencia de una sustancia peligrosa específica. Sin embargo, la situación generó un importante despliegue de seguridad y la intervención de unidades especializadas en materiales peligrosos.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma provocada por una lectura errónea de los sistemas de monitoreo ambiental.

Situación de máxima alerta en el Pentágono

La situación fue de máxima alerta este jueves en el Pentágono, cuando varios pisos y pasillos del complejo fueron evacuados tras la detección de este presunto incidente con materiales peligrosos.

El episodio comenzó durante la mañana en Arlington, Virginia, donde se encuentra ubicado el edificio. Los sistemas internos de seguridad detectaron un problema relacionado con la calidad del aire, lo que activó inmediatamente los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

Ante la alerta, las autoridades ordenaron el cierre de varias áreas del Pentágono y dispusieron medidas de confinamiento para los sectores no evacuados. Según fuentes cercanas al operativo, los pisos comprendidos entre el segundo y el quinto nivel, junto con varios corredores del edificio, fueron desalojados mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó inicialmente que los sensores habían detectado una anomalía en la calidad del aire que requería medidas preventivas hasta determinar su alcance. “El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada. Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio”, había señalado.

En paralelo, el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Arlington confirmó el despliegue de su Equipo de Materiales Peligrosos para investigar la situación. Testigos presenciales reportaron la presencia de efectivos equipados con máscaras de gas y trajes de protección especializados, una imagen que generó preocupación entre los miles de trabajadores que se encontraban en el lugar.

No obstante, tras una serie de inspecciones y pruebas técnicas, las autoridades determinaron que no existía ningún riesgo real. De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, la alarma fue activada por un sensor defectuoso que registró incorrectamente una alteración en la calidad del aire.

El Pentágono debió ser evacuado. Foto: REUTERS

Una vez descartada la presencia de sustancias peligrosas, las restricciones fueron levantadas y las actividades comenzaron a normalizarse en el complejo, que alberga a cerca de 20.000 empleados y es considerado uno de los edificios de oficinas más grandes y seguros del mundo.

El incidente recordó la importancia de los estrictos protocolos de seguridad que rigen en el Pentágono, especialmente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el edificio fue impactado por un avión secuestrado por integrantes de Al Qaeda, causando la muerte de 189 personas y marcando uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de Estados Unidos.