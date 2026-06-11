Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evacuaron parte del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos: investigan un problema en la calidad del aire

En el lugar trabajaron equipos especializados en sustancias químicas. Varias áreas del complejo fueron desalojadas de manera preventiva mientras equipos especializados investigaban una anomalía detectada por los sistemas internos de monitoreo ambiental.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Evacuaron parte del Pentágono. Foto: Reuters/Joshua Roberts.
Evacuaron parte del Pentágono. Foto: Reuters/Joshua Roberts.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, activó los protocolos de emergencia por un presunto incidente relacionado con materiales peligrosos dentro del edificio.

Según informaron las autoridades locales, varias áreas del complejo fueron desalojadas de manera preventiva mientras equipos especializados investigaban una anomalía detectada por los sistemas internos de monitoreo ambiental. La medida incluyó el cierre de corredores y el aislamiento de distintos sectores del edificio.

La buena noticia fue que no se reportaron heridos ni se confirmó la existencia de una sustancia peligrosa específica. Sin embargo, la situación generó un importante despliegue de seguridad y la intervención de unidades especializadas en materiales peligrosos.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma provocada por una lectura errónea de los sistemas de monitoreo ambiental.

Contenido Recomendado

El Pentágono estimó los costos de guerra para los Estados Unidos en Irán desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El Pentágono estimó los costos de guerra para los Estados Unidos en Irán desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

¿Chau España de la OTAN? La filtración del Pentágono que pone en duda el futuro de la alianza

¿Chau España de la OTAN? La filtración del Pentágono que pone en duda el futuro de la alianza

Situación de máxima alerta en el Pentágono

La situación fue de máxima alerta este jueves en el Pentágono, cuando varios pisos y pasillos del complejo fueron evacuados tras la detección de este presunto incidente con materiales peligrosos.

El episodio comenzó durante la mañana en Arlington, Virginia, donde se encuentra ubicado el edificio. Los sistemas internos de seguridad detectaron un problema relacionado con la calidad del aire, lo que activó inmediatamente los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

Ante la alerta, las autoridades ordenaron el cierre de varias áreas del Pentágono y dispusieron medidas de confinamiento para los sectores no evacuados. Según fuentes cercanas al operativo, los pisos comprendidos entre el segundo y el quinto nivel, junto con varios corredores del edificio, fueron desalojados mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó inicialmente que los sensores habían detectado una anomalía en la calidad del aire que requería medidas preventivas hasta determinar su alcance. “El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada. Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio”, había señalado.

En paralelo, el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Arlington confirmó el despliegue de su Equipo de Materiales Peligrosos para investigar la situación. Testigos presenciales reportaron la presencia de efectivos equipados con máscaras de gas y trajes de protección especializados, una imagen que generó preocupación entre los miles de trabajadores que se encontraban en el lugar.

No obstante, tras una serie de inspecciones y pruebas técnicas, las autoridades determinaron que no existía ningún riesgo real. De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, la alarma fue activada por un sensor defectuoso que registró incorrectamente una alteración en la calidad del aire.

Pentágono de Estados Unidos
El Pentágono debió ser evacuado. Foto: REUTERS

Una vez descartada la presencia de sustancias peligrosas, las restricciones fueron levantadas y las actividades comenzaron a normalizarse en el complejo, que alberga a cerca de 20.000 empleados y es considerado uno de los edificios de oficinas más grandes y seguros del mundo.

El incidente recordó la importancia de los estrictos protocolos de seguridad que rigen en el Pentágono, especialmente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el edificio fue impactado por un avión secuestrado por integrantes de Al Qaeda, causando la muerte de 189 personas y marcando uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de Estados Unidos.

PentágonoEvacuaciónEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Escala la tensión en Medio Oriente:Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “gran dureza” este jueves

    Escala la tensión en Medio Oriente: Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “gran dureza” este jueves

  2. El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica:cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

    El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica: cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

  3. El único país de Sudamérica que no tiene trenes:es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

    El único país de Sudamérica que no tiene trenes: es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

  4. Puente de la Bioceánica:la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

    Puente de la Bioceánica: la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

  5. El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

    El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes
Lo último
También podría interesarte
Política

Gremios y organizaciones políticas reclamaron la libertad de Cristina Kirchner, a un año de su condena

Gremios y organizaciones políticas reclamaron la libertad de Cristina Kirchner, a un año de su condena

Adorni presentó su declaración jurada:dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Economía

Novedad en Anses:ahora jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes en la app Mi Anses

Novedad en Anses: ahora jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes en la app Mi Anses

Se conoce el dato de inflación de mayo:qué espera el Gobierno y qué prevén las consultoras

Reforma Laboral:cómo es el nuevo régimen para regularizar empleos no registrados

Regalos más baratos para el Día del Padre:cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

Internacionales

Evacuaron parte del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos:investigan un problema en la calidad del aire

Evacuaron parte del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos: investigan un problema en la calidad del aire

El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica:cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

Escala la tensión en Medio Oriente:Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “gran dureza” este jueves

Irán acusa a Estados Unidos de romper el alto el fuego y advierte por una peligrosa escalada en Medio Oriente