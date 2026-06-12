“Le dan la espalda a los municipios bonaerenses”: la reacción de Mayra Mendoza tras el freno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal

La jefa comunal criticó a quienes dieron el visto bueno para el tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires rechazó el proyecto de modificación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, una iniciativa que buscaba ampliar los recursos de libre disponibilidad para los municipios en un contexto de profunda crisis económica y financiera. En este contexto, Mayra Mendoza, diputada del bloque de Unión por la Patria, rompió el silencio para cuestionar la medida.

La propuesta, rechazada por bloques opositores, tenía como objetivo brindar herramientas concretas a los gobiernos locales para sostener servicios esenciales, atender las crecientes demandas de los vecinos y compensar el impacto que generan las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno.

Mayra Mendoza en una conferencia de prensa de Axel Kicillof.

Al respecto, la diputada provincial Mayra Mendoza expresó: “Una vez más, los bloques opositores le dan la espalda a los municipios bonaerenses y a sus vecinos. Mientras el Gobierno nacional paraliza obras, recorta recursos y desfinancia a la provincia de Buenos Aires, la oposición en la Legislatura decide bloquear herramientas fundamentales para fortalecer la gestión local”.

Y agregó: “Los municipios son la primera puerta a la que golpean los ciudadanos cuando tienen un problema. Negarles recursos en este contexto significa dificultar la respuesta del Estado ante las necesidades de millones de bonaerenses”.