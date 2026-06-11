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Donald Trump canceló los ataques previstos contra Irán por avances en “los puntos finales” del acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos ordenó el fin de los ataques sobre la República Islámica. Según anunció a través de su cuenta de Truth Social, el acuerdo de paz está cerca de firmarse.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: REUTERS
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Donald Trump anunció que canceló los ataques previstos para este jueves por la noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear “con gran dureza” a la República Islámica.

“Con base en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido elevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadounidense dijo que “las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”, reportó la cadena CNN.

Trump enumeró a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto como los países involucrados en las aprobaciones. Pero no mencionó a Irán en la lista.

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

“El bloqueo naval permanecerá plenamente vigente hasta que esta transacción quede finalizada”, afirmó.

“El momento y el lugar de la firma serán anunciados en breve”, añadió.

La postura iraní

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim advirtió: “Hasta que Irán anuncie oficialmente cualquier posible entendimiento, las declaraciones de Trump sobre este asunto deben interpretarse en el contexto de sus afirmaciones anteriores”, reportó por su parte la cadena NBC News.

Negociaciones de paz en Pakistan entre Irán y Estados Unidos.
Negociaciones de paz en Pakistan entre Irán y Estados Unidos. Foto: via REUTERS

En tanto, una delegación de Qatar regresó de Teherán a Doha tras mantener conversaciones con funcionarios iraníes, en coordinación con Estados Unidos, según una fuente conocedora de la situación, reportó la misma cadena estadounidense.

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