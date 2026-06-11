Javier Milei celebró el dato de la inflación de mayo y destacó el trabajo de Luis Caputo

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

El INDEC dio a conocer que la inflación de mayo retrocedió por segundo mes consecutivo y el presidente de la Nación, Javier Milei, de inmediato utilizó sus redes para felicitar al ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe de Estado celebró con un posteo en su cuenta de X la baja del IPC, felicitando al titular de la cartera de Economía: “¡Vamos, Toto!”, escribió el mandatario.

“Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%”, completó el presidente.

La palabra de Luis Caputo

Por su parte, el ministro Luis Caputo también eligió el mismo canal para hacer referencia al tema.

“La inflación de mayo fue la más baja en 8 meses: 2,1%”, comenzó informando el ministro de Economía.

“El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 2,1% mensual en mayo, el menor porcentaje desde septiembre del año pasado. En relación a mayo de 2025, la variación fue de 33,2%”, continuó.

Asimismo, sobre la inflación núcleo dijo que “fue de 1,9% mensual, en tanto las variaciones en las categorías estacionales y reguladas fueron de 3,5% y 2,4% mensual, respectivamente” y añadió que “al igual que en el caso del nivel general, la inflación núcleo fue la menor en 8 meses”.

Luego, Caputo contó que “las divisiones Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar registraron una variación de 0,3% y 1,4% mensual, respectivamente. En relación a mayo de 2025, la variación fue de 12% y 23,5%, 21,2 p.p. y 9,7 p.p. por debajo de la suba en el nivel general”.

A su vez, avanzó informando que “la media móvil de 3 meses de la inflación, cuya evolución permite analizar el proceso de desinflación suavizando la volatilidad intermensual, disminuyó por segundo mes consecutivo”.

El presidente delinea el proyecto del Super RIGI con el ministro de Economía. Foto: El Independiente

Y completó diciendo que “la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) registraron un incremento de 2,4% y 2% mensual, respectivamente”.

El dato de inflación del quinto mes del 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este jueves que la inflación registrada en mayo fue de 2,1%, la cual mostró una nueva desaceleración respecto a abril.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 14,7% en lo que va del año y de 33,2% en los últimos 12 meses.

#DatoINDECLos precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en mayo con respecto de abril y acumularon un alza de 14,7% en el añohttps://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/laa9tih8RR

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026

La división con mayor alza fue Comunicación, con un 3,4%, apoyado en el aumento que se vio en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).