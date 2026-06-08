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Reintegro de gastos médicos en PAMI: qué papeles exige los jubilados que desean recibirlo

Los afiliados de PAMI que hayan pagado consultas, estudios o tratamientos médicos de forma particular pueden solicitar la devolución del dinero. Cuál es el plazo para realizar el trámite, qué documentación es solicitada por el organismo y cómo gestionar el reintegro paso a paso.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 09:50
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Los afiliados de PAMI pueden solicitar el reintegro de gastos médicos cuando debieron abonar prestaciones de salud con fondos propios.
Los afiliados de PAMI pueden solicitar el reintegro de gastos médicos cuando debieron abonar prestaciones de salud con fondos propios. Foto: Unsplash
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Miles de jubilados y pensionados afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) pueden acceder a un beneficio poco conocido que permite recuperar dinero abonado por prestaciones médicas realizadas fuera de la cobertura habitual. Se trata del reintegro de gastos médicos, un trámite que puede gestionarse tanto de manera online como presencial y que está sujeto a una evaluación por parte del organismo.

La posibilidad de solicitar la devolución alcanza a aquellos afiliados que, por diferentes motivos, debieron afrontar con recursos propios consultas, estudios, tratamientos o prestaciones de salud que luego pueden ser reconocidas por PAMI, siempre que se cumplan determinados requisitos y se presente la documentación correspondiente.

El trámite de devolución puede realizarse de manera online o presencial, siempre que se presente dentro de los 180 días posteriores a la prestación. Foto: Unsplash.

Conocer los plazos, reunir todos los comprobantes y completar correctamente la solicitud son aspectos clave para evitar demoras o rechazos en la gestión. A continuación, todos los detalles.

¿Qué es el reintegro de gastos médicos de PAMI y quiénes pueden solicitarlo?

El reintegro de gastos médicos es un mecanismo mediante el cual PAMI analiza la devolución de dinero a afiliados que hayan pagado de forma particular una prestación vinculada a la atención de su salud.

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La gestión puede ser iniciada por el propio afiliado, aunque también existe la posibilidad de que la realice un familiar, un apoderado o incluso una tercera persona que haya afrontado el gasto en nombre del beneficiario.

Facturas, DNI, credencial vigente y documentación médica son algunos de los requisitos obligatorios para iniciar la gestión. Foto: PAMI

Sin embargo, el organismo establece una condición fundamental: la solicitud debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que se realizó la prestación médica. Una vez superado ese plazo, el trámite podría ser considerado fuera de término y perder validez. Además, cada caso es evaluado de manera individual para determinar si corresponde o no el reintegro solicitado.

Documentación obligatoria: qué papeles exige PAMI a los jubilados y cómo evitar demoras

Uno de los puntos más importantes para obtener una respuesta favorable es reunir toda la documentación requerida por PAMI antes de iniciar el trámite.

Entre los documentos obligatorios se encuentran:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado.
  • Credencial vigente de PAMI.
  • Factura o comprobante detallado del gasto realizado.
  • Formulario de solicitud de reintegro debidamente completado.
  • Historia clínica, órdenes médicas o documentación que justifique la prestación recibida.

En los casos en que el trámite sea gestionado por un familiar, apoderado o tercero, también será necesario presentar la documentación que acredite la representación o autorización correspondiente.

PAMI evalúa cada solicitud de forma individual antes de determinar si corresponde la devolución del dinero reclamado. Foto: Unsplash.

Para evitar observaciones o demoras, se recomienda verificar que todos los datos consignados en los comprobantes coincidan con la información del afiliado y conservar los documentos originales hasta que el expediente haya sido resuelto.

Otro aspecto relevante es presentar una explicación que justifique por qué la atención médica fue realizada fuera de los canales habituales de cobertura ofrecidos por PAMI.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite de reintegro de PAMI

El trámite puede efectuarse de manera digital desde una computadora, tablet o teléfono celular con acceso a internet.

  1. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de PAMI y acceder al apartado destinado a reintegros. Allí, el afiliado deberá completar los datos personales solicitados y cargar toda la documentación respaldatoria en formato digital.
  2. Una vez enviada la solicitud, el organismo iniciará el proceso de evaluación para verificar la validez de los comprobantes y determinar si corresponde la devolución del dinero reclamado.
  3. Durante el análisis, PAMI puede solicitar información adicional o requerir la presentación de los documentos originales en alguna de sus agencias para corroborar los datos aportados.

Es importante tener en cuenta que la aprobación no es automática. Cada expediente es revisado de forma particular y la resolución dependerá de que se cumplan todos los requisitos establecidos por el organismo.

Familiares, apoderados o terceros autorizados también pueden gestionar el reintegro en representación del afiliado. Foto: PAMI

Por este motivo, los especialistas recomiendan iniciar el trámite lo antes posible, conservar toda la documentación vinculada a la prestación médica y realizar un seguimiento periódico del estado de la solicitud para conocer eventuales requerimientos o novedades.

Para los jubilados y pensionados afiliados a PAMI, este mecanismo representa una herramienta importante para recuperar gastos de salud que debieron afrontar de manera excepcional y que podrían ser reconocidos por la obra social tras la evaluación correspondiente.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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