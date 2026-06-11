Novedad en Anses: ahora jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes en la app Mi Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la chance de acceder al recibo de haberes provisionales desde la aplicación móvil, lo cual se convirtió en una nueva vía para que los jubilados y pensionados puedan revisar en detalle su cobro mensual sin moverse de sus hogares.
La app Mi Anses se encuentra disponible para todos los dispositivos y puede descargarse desde Play Store y App Store. El acceso a ella requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, lo que representa los mismos datos que usan para ingresar al portal web del organismo.
Paso a paso, cómo ver el recibo previsional en la app Mi Anses
- Ingresar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social en la aplicación de Anses.
- Seleccionar la opción “Jubilación”.
- Ingresar a “Consultar tu recibo de haberes”.
- Ver allí el último recibo disponible y los recibos de los meses previos.
- La app ofrece además la chance de enviar el recibo al correo electrónico que el titular tenga registrado en Anses desde donde se puede descargar e imprimir.
Aquellos que prefieran acceder vía web pueden hacerlo también en el sitio oficial de Anses, ingresando a la sección Mi Anses con las mismas credenciales podrán allí ver los registros disponibles desde el 2021.
¿Qué información incluye el recibo de haberes de ANSES?
- Qué conceptos se sumaron a la liquidación del mes.
- Qué conceptos se descontaron de la liquidación del mes.
- Cuál es el monto final a cobrar.
Fechas de cobros de ANSES en el mes de junio
Aquellas jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se cobran en las siguientes fechas según número de DNI:
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Por su parte, aquellas que sí superen el haber mínimo se cobrarán en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.