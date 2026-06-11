Novedad en Anses: ahora jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes en la app Mi Anses

Los recibos de haberes de jubilados y pensionados pueden visualizarse en la app Mi Anses o en la plataforma web. Foto: Freepik.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la chance de acceder al recibo de haberes provisionales desde la aplicación móvil, lo cual se convirtió en una nueva vía para que los jubilados y pensionados puedan revisar en detalle su cobro mensual sin moverse de sus hogares.

La app Mi Anses se encuentra disponible para todos los dispositivos y puede descargarse desde Play Store y App Store. El acceso a ella requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, lo que representa los mismos datos que usan para ingresar al portal web del organismo.

La app Mi Anses puede descargarse vía Play Store o App Store. Foto: ANSES

Paso a paso, cómo ver el recibo previsional en la app Mi Anses

Ingresar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social en la aplicación de Anses. Seleccionar la opción “Jubilación”. Ingresar a “Consultar tu recibo de haberes”. Ver allí el último recibo disponible y los recibos de los meses previos. La app ofrece además la chance de enviar el recibo al correo electrónico que el titular tenga registrado en Anses desde donde se puede descargar e imprimir.

Aquellos que prefieran acceder vía web pueden hacerlo también en el sitio oficial de Anses, ingresando a la sección Mi Anses con las mismas credenciales podrán allí ver los registros disponibles desde el 2021.

Ingreso al sitio oficial Mi ANSES. Foto: ANSES.

¿Qué información incluye el recibo de haberes de ANSES?

Qué conceptos se sumaron a la liquidación del mes.

Qué conceptos se descontaron de la liquidación del mes.

Cuál es el monto final a cobrar.

Fechas de cobros de ANSES en el mes de junio

Aquellas jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se cobran en las siguientes fechas según número de DNI:

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Por su parte, aquellas que sí superen el haber mínimo se cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones en ANSES. Foto: -

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo