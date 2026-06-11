Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje: “Mi eterno agradecimiento”

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Javier Milei utilizó sus redes sociales oficiales para enviar un mensaje a Patricia Bullrich en el marco de su cumpleaños número 70. La exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado respondió a la dedicatoria en un contexto de tensión interna que mantiene el Gobierno desde hace algunas semanas.

"Feliz cumpleaños Patricia Bullrich, Y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. Viva la libertad carajo", expresó Milei en su cuenta de Twitter. “¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre ¡Vamos, vamos, vamos!“, respondió la senadora.

Cabe resaltar que la mesa política del Gobierno mantuvo un encuentro clave este jueves 11 de junio donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió presentar el informe de gestión en la Cámara de Senadores tras lo hecho en Diputados el pasado 29 de abril. En este marco de reuniones, Karina Milei mostró un gesto de unidad hacia Bullrich con un mensaje de feliz cumpleaños, al igual que su hermano.

“Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia ¡Feliz cumple Pato!“, expresó la secretaria general del presidente.

Adorni presentó su declaración jurada: dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

Más de un mes después de que el presidente Javier Milei anunciara que Manuel Adorni ya tenía “lista para presentar” su declaración jurada de bienes, el jefe de Gabinete finalmente cargó este miércoles 10 de junio por la noche en el portal de ARCA y también ante la Oficina Anticorrupción el detalle de sus ingresos y su patrimonio.

El jefe de Gabinete admitió haber omitido 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de supuestas inversiones de dinero en bitcoins. Según explicó, invirtió unos USD 200.000 y ganó USD 300.000.

Manuel Adorni. Foto: NA

La presentación se da en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos expedientes están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

“Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, indicó el jefe de Gabinete en declaraciones al canal LN+.