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Mundial 2026, más allá de los partidos: cuando compartir también es salud

Compartir experiencias con otras personas contribuye a reducir el estrés, fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar el estado de ánimo.

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Festejos de hinchas argentinos por el Mundial de Qatar 2022.
Festejos de hinchas argentinos por el Mundial de Qatar 2022. Foto: Imagen cedida
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El Mundial 2026 vuelve a convocarnos alrededor de una pasión compartida. Y aunque todas las miradas estarán puestas en la pelota, los mayores beneficios quizás ocurran fuera de la cancha: en los vínculos, las emociones y los momentos que nos unen.

Comienza una nueva Copa del Mundo y, como sucede cada cuatro años, millones de personas se preparan para vivir algo que trasciende lo deportivo. Habrá camisetas, cábalas, reuniones, debates, abrazos y emociones difíciles de explicar.

La ciencia sugiere que estos espacios de encuentro pueden tener efectos positivos sobre el bienestar. Diversas investigaciones han demostrado que los vínculos sociales constituyen uno de los factores más importantes para la salud física y emocional.

Compartir experiencias con otras personas contribuye a reducir el estrés, fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar el estado de ánimo.

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Cuando una emoción se vive en comunidad, además, se potencia. La alegría de gritar un gol mientras te abrazás con alguien difícilmente sea igual a la de hacerlo en soledad.

Festejos de Argentina en el Mundial de Qatar. Foto: REUTERS.
Festejos de Argentina en el Mundial de Qatar. Foto: REUTERS.

Lo mismo ocurrió durante los festejos que siguieron a la consagración argentina en Qatar 2022, cuando millones de personas salieron a las calles para celebrar juntas. Aquellas imágenes multitudinarias mostraron la necesidad humana de compartir los momentos que nos conmueven.

Incluso las derrotas tienen otro sabor cuando son colectivas. Porque en el deporte, como en la vida, perder es siempre una posibilidad. Sin embargo, atravesar una frustración acompañado suele hacerla más llevadera. Los comentarios posteriores al partido o el simple hecho de saber que otros sienten lo mismo ayudan a procesar mejor las emociones.

Desde el punto de vista biológico, estos momentos también tienen su correlato. Las experiencias placenteras compartidas pueden estimular la liberación de sustancias como la dopamina, vinculada con las sensaciones de recompensa y motivación, y la oxitocina, asociada a los vínculos sociales y la confianza. Por eso, reunirse con otros para vivir algo significativo no solo nos hace sentir bien: también puede contribuir a nuestro bienestar integral.

Festejos de hinchas argentinos por el Mundial 2026. Foto: Imagen cedida

En tiempos donde gran parte de la vida transcurre detrás de una pantalla, tener motivos para encontrarse cobra un valor especial. El Mundial aparece entonces como una excusa perfecta para hacer una pausa, compartir tiempo con quienes queremos y sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos.

Porque la buena salud también se construye en esos momentos que esperamos con entusiasmo. En la mesa compartida, en el abrazo espontáneo, en el canto colectivo y en las emociones que nos unen.

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