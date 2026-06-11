Subieron los bonos argentinos en Estados Unidos y el riesgo país opera en su nivel más bajo desde 2018

Subieron los bonos argentinos en Estados Unidos y cayó el riesgo país Foto: REUTERS

Los bonos de la deuda argentina comenzaron el día en los Estados Unidos de América con aumentos en su cotización, lo que conllevó una fuerte caída en el riesgo país; se desplomó más de 9% y se ubicó en 456 puntos básicos antes de la apertura del mercado en Argentina.

Esta acción económica es consecuencia de la elevación de la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera de CCC+ a B+ por parte de la agencia de calificación financiera Standard & Poor’s. Influyó en esto el avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de la compra de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina.

El riesgo país se desplomó un 9%. Foto: REUTERS

¿Qué dicen los expertos?

Dos de las tres grandes agencias de calificación crediticia, Fitch Ratings y S&P, tomaron esta medida y se espera que la tercera haga lo mismo en el mes de julio; Moody’s.

“Esta decisión le abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos y refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión”, afirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Federico Furiase, secretario de Finanzas, afirmó: "Esta decisión le abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos". Foto: Prensa Ministerio de Economía

El funcionario señaló que “la mejora obedece a fundamentos macroeconómicos: superávit fiscal, orden monetario, acumulación de reservas, superávit comercial, saneamiento del balance del BCRA, baja de los ratios deuda a PIB, programa financiero de dólares prefinanciado y extensión de duración en la curva de pesos”.

¿Qué dijo Caputo sobre la mejora de la calificación de Argentina en materia económica?

Este miércoles S&P Global Ratings subió las calificaciones crediticias soberanas a corto y largo plazo, en moneda local y extranjera, de Argentina de ‘CCC+/C’ a ‘B-/B’

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se hizo eco en su cuenta de X y destacó que Argentina recibió una “nueva mejora” en las calificaciones.

Luis Caputo destacó que Argentina haya recibido una “nueva mejora” en las calificaciones internacionales de deuda externa. Foto: NA

De esta forma, la perspectiva de las calificaciones a largo plazo es estable. También elevaron la evaluación de transferencia y convertibilidad a ‘B’ y las calificaciones de emisión de bonos en moneda extranjera y local a ‘B-’.

Según el documento, la disminución de las vulnerabilidades económicas de Argentina y la mejora gradual de su liquidez externa sientan las bases para una recuperación económica continua.

En este contexto, el gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación. Por eso, recibió la elevación de las calificaciones crediticias.