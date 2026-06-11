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El impacto de “picotear” antes de acostarse: un estudio advirtió sobre sus efectos en la salud intestinal y el metabolismo

Investigadores del Brigham and Women’s Hospital, afiliado a Harvard University, analizaron cómo los horarios irregulares de alimentación influyen en las bacterias intestinales y encontraron cambios asociados con inflamación, resistencia a la insulina y problemas metabólicos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un estudio científico encontró que comer durante la noche puede alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y afectar la salud metabólica.
Un estudio científico encontró que comer durante la noche puede alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y afectar la salud metabólica. Foto: Freepik.
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Comer un snack antes de dormir, cenar muy tarde o mantener horarios irregulares de alimentación puede parecer un hábito inofensivo. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que estas conductas podrían tener consecuencias importantes para la salud.

Un estudio publicado recientemente en la revista científica Cell Reports encontró que las comidas realizadas durante la noche alteran la microbiota intestinal y podrían incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes tipo 2 e incluso problemas cardiovasculares.

Los investigadores observaron una disminución de bacterias beneficiosas y un aumento de microorganismos asociados con inflamación y resistencia a la insulina. Foto: Grok IA.

Los investigadores del Brigham and Women’s Hospital, afiliado a Harvard University, analizaron cómo la alimentación fuera de los horarios habituales influye sobre las bacterias que habitan el intestino y participan en funciones esenciales para el organismo.

¿Cómo afecta el picoteo nocturno a la microbiota intestinal?

La microbiota intestinal está compuesta por billones de microorganismos que desempeñan un papel fundamental en la digestión, la regulación del sistema inmunológico y el metabolismo energético. Según el estudio, las comidas nocturnas alteran significativamente el equilibrio de estas bacterias.

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Los científicos detectaron una disminución de microorganismos beneficiosos como Akkermansia muciniphila y Faecalibacterium prausnitzii, especies asociadas con una mejor salud metabólica y una menor inflamación.

El denominado late-night snacking fue vinculado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. Foto: Freepik.

Al mismo tiempo, observaron un aumento de bacterias vinculadas con procesos inflamatorios y resistencia a la insulina. Esta combinación podría favorecer el desarrollo de enfermedades metabólicas y contribuir al aumento de peso corporal.

Los investigadores también advirtieron que estos cambios pueden aparecer después de pocos días de alimentación irregular y que, si el hábito se prolonga en el tiempo, las alteraciones podrían persistir.

Además del impacto sobre el metabolismo, la modificación de la microbiota afecta la producción de sustancias esenciales para la salud intestinal, como los ácidos grasos de cadena corta, fundamentales para fortalecer la barrera intestinal y regular la respuesta inmune.

¿Por qué los ritmos circadianos son clave para la salud digestiva?

Los resultados del estudio refuerzan la importancia de los ritmos circadianos, es decir, los ciclos biológicos que regulan numerosas funciones del organismo durante las 24 horas del día. El sistema digestivo también está sincronizado con estos ciclos.

Los especialistas destacan que respetar horarios regulares de alimentación ayuda a mantener el funcionamiento adecuado de los ritmos circadianos. Foto: ChatGPT.

Durante determinadas horas, el cuerpo optimiza la producción de enzimas digestivas, la absorción de nutrientes y la actividad metabólica. Cuando las comidas ocurren fuera de ese horario natural, estos procesos pueden verse alterados.

Investigaciones publicadas en Nature Communications y Science Advances llegaron a conclusiones similares. Los trabajos demostraron que respetar horarios regulares de alimentación favorece una microbiota más diversa y saludable, reduce marcadores inflamatorios y mejora el metabolismo de grasas y glucosa.

Los expertos sostienen que comer en sincronía con el ciclo natural de luz y oscuridad permite mantener una mejor comunicación entre el intestino y el resto del organismo.

¿Qué riesgos para la salud se asocian a las comidas tardías?

La evidencia científica acumulada durante los últimos años indica que la alimentación nocturna frecuente podría estar asociada a múltiples problemas de salud.

Entre ellos se destacan:

  • Mayor riesgo de obesidad.
  • Incremento de la resistencia a la insulina.
  • Mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.
  • Aumento de marcadores inflamatorios.
  • Alteraciones digestivas, incluido el síndrome de intestino irritable.
  • Mayor predisposición al síndrome metabólico.
Obesidad
La evidencia científica sugiere que evitar las cenas tardías y los refrigerios nocturnos podría favorecer una microbiota más diversa y una mejor salud digestiva.

Si bien los especialistas aclaran que ningún alimento consumido por la noche genera por sí solo estas enfermedades, los horarios de comida parecen desempeñar un papel cada vez más relevante en la salud metabólica.

Por ese motivo, los investigadores recomiendan mantener rutinas alimentarias estables, evitar el picoteo nocturno frecuente y procurar que las comidas se realicen dentro de horarios compatibles con los ritmos biológicos naturales del organismo.

BienestarAlimentaciónHábitos saludables
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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