El secreto de la longevidad estaría en el cerebro de los “superancianos”, según un estudio

El secreto de la longevidad puede estar en el cerebro de los “superancianos”, según la ciencia. Foto: Freepik.

En un avance clave para comprender el envejecimiento cerebral, científicos del programa SuperAging de la Universidad Northwestern identificaron características únicas en los cerebros de adultos mayores que conservan funciones cognitivas excepcionales. Conocidos como “superancianos”, estos individuos de más de 80 años mantienen una memoria y una agudeza mental comparables a las de personas décadas más jóvenes.

El estudio analizó 77 cerebros post mortem y se centró en una región clave: la corteza cingulada anterior, vinculada con la toma de decisiones, la regulación emocional y la motivación. Los investigadores observaron que esta zona muestra una notable resistencia al deterioro en los superancianos.

Además, detectaron una mayor densidad de neuronas de von Economo, células especializadas en procesos sociales complejos, empatía y toma de decisiones, presentes en muy pocas especies animales. También hallaron que las neuronas entorrinales, fundamentales para la memoria, conservan un mayor tamaño y funcionalidad. Mientras que en la mayoría de los adultos mayores estas células suelen reducirse o degenerarse con el paso del tiempo, en los superancianos permanecen mejor preservadas.

Conocidos como “superancianos”, estos individuos de más de 80 años mantienen una memoria y una agudeza mental comparables a las de personas décadas más jóvenes. Foto: Freepik.

“Esto indica que poseen cerebros extremadamente resistentes al deterioro cognitivo, porque o bien no producen placas ni ovillos amiloides y tau, o bien, si los generan, estos no afectan su funcionamiento cerebral”, explicó la doctora Emily Rogalski Weintraub, directora del programa SuperAging.

Las placas amiloides y los ovillos tau son proteínas asociadas al desarrollo del Alzheimer. Aunque algunos de los cerebros estudiados presentaban estas acumulaciones, los investigadores comprobaron que, en muchos casos, no parecían haber impactado negativamente en las capacidades cognitivas de los superancianos.

Qué hipótesis refuerza este descubrimiento

El descubrimiento refuerza la hipótesis de que ciertos factores biológicos y conductuales podrían proteger al cerebro del deterioro asociado al envejecimiento. Por ello, los científicos continuarán investigando para identificar las claves de esta resistencia y desarrollar posibles tratamientos o estrategias preventivas contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El secreto de la longevidad. Foto: Freepik.

En ese sentido, Weintraub destacó la importancia de la colaboración ciudadana con la investigación científica. “Agradecemos profundamente las donaciones de cerebro a la ciencia. Son fundamentales para avanzar en el conocimiento y encontrar formas de preservar la salud cerebral”, afirmó.

El fenómeno de los superancianos ofrece una valiosa oportunidad para entender cómo algunos cerebros logran mantenerse lúcidos y activos hasta edades muy avanzadas. Descubrir las razones detrás de esta capacidad podría abrir nuevas puertas en la prevención de enfermedades neurodegenerativas y marcar un antes y un después en el futuro de la salud cerebral.