Qué áreas universitarias recibirán refuerzos económicos de manera urgente en medio del acuerdo con el Gobierno

Marcha universitaria Foto: RTVE

Las universidades públicas de todo el país sellaron un acta acuerdo con las autoridades del Gobierno nacional para implementar una actualización de los haberes de los trabajadores del sector. El entendimiento contempla además una inyección económica especial para los hospitales y una ampliación de las becas y los representantes académicos definieron la medida como un alivio parcial en medio de la crisis de financiamiento.

El desglose de la recomposición y las partidas presupuestarias del Gobierno con las universidades

El esquema financiero pautado entre las delegaciones sindicales y los funcionarios de la Casa Rosada abarca distintos porcentajes de incremento según el destino de los recursos estatales. Las transferencias mensuales apuntan a recomponer el poder adquisitivo de los empleados y asegurar el mantenimiento diario de las facultades.

De esta forma, las claves de los montos acordados son:

Evolución salarial: los agentes docentes y no docentes percibirán un incremento del 21,33% en junio y una cuota complementaria del 3,3% en octubre, de modo que el ajuste totalizará un 24,33%.

Gastos de funcionamiento: las partidas destinadas a los costos operativos edilicios de las casas de estudio registrarán un aumento del 20%.

Salud universitaria: los hospitales bajo órbita universitaria sumarán un refuerzo extra de $50.000.000.000 de pesos, los cuales se adicionarán a los $80.000.000.000 previstos originalmente para el año 2026.

Asistencia a estudiantes: las Becas Manuel Belgrano recibirán una actualización del 50% en sus beneficios directos, por el contrario el programa Progresar quedó excluido de cualquier mejora en esta negociación.

Marcha Federal Universitaria.

La voz de los rectores: la ley en vigencia y la fuga de profesionales

El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, analizó el alcance del acuerdo en diálogo con Infobae y ratificó la continuidad de los reclamos de fondo ante la Justicia. El referente educativo valoró el acompañamiento de la sociedad civil durante los meses de discusión permanente. “Es un alivio este aumento, porque nuestros docentes y no docentes y nuestros estudiantes la están pasando muy mal”, dijo.

La máxima autoridad de la UTN reveló que existieron fuertes presiones oficiales durante las negociaciones bilaterales para forzar la baja de las demandas judiciales vinculadas a la Ley de Financiamiento Universitario. Los representantes de los establecimientos mantuvieron su postura de firmeza institucional y Soro remarcó: “Nosotros no vamos jamás a retirar la ley. Eso quedó claro y quiero que quede claro a toda la sociedad”.

El directivo aclaró que el pacto de haberes cubre apenas una fracción de las necesidades del sistema y descartó que signifique la aplicación formal de la normativa nacional. “No es un comienzo, como por ahí se dice, de cumplimiento de la ley”, sostuvo.

Los registros del sector confirmaron una crisis de personal debido a que cerca de 10 mil docentes abandonaron sus puestos de votación en las aulas por los bajos ingresos reales. La recomposición busca frenar esta sangría mediante una referencia general para las distintas jerarquías de la administración universitaria.

Los manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

Los valores de la grilla de ingresos en el personal educativo

Personal no docente: los empleados de la categoría siete, correspondiente al escalafón más bajo del sistema, perciben un sueldo inicial aproximado de $800.000 pesos.

Personal docente: el promedio general de la escala, calculado entre las funciones de un ayudante de primera y un profesor titular exclusivo, se ubica en el orden de $1.500.000 pesos.

Impacto académico: la cobertura de las vacantes con nuevos profesionales alternativos modificó la dinámica cotidiana de las asignaturas, por lo cual la recuperación integral de la excelencia institucional llevará un período prolongado.

Las demandas pendientes y los próximos pasos del sector universitario

Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocarán a un plenario urgente para evaluar el impacto de la firma y diseñar la estrategia de las próximas semanas. Las organizaciones gremiales celebraron el retorno de los debates salariales a los canales tradicionales del Ministerio de Capital Humano, por este motivo el ingeniero Soro consideró: “Lo importante es que se van a realizar paritarias a partir de ahora, como tiene que ser”.

El pliego de condiciones insatisfechas incluye problemáticas de infraestructura estructural que complican el normal dictado de las carreras en el interior del territorio nacional. Las universidades mantendrán las alertas debido a la parálisis total de la obra pública, la falta de equipamiento tecnológico para los laboratorios y el freno en la edificación de nuevas aulas, por ende, el titular de la UTN concluyó que la reconstrucción del sistema de educación superior “va a llevar mucho tiempo”.