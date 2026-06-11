Israel: miles de judíos ultraortodoxos bloquearon autopistas para rechazar el servicio militar obligatorio

Un judío ortodoxo frente al Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. Foto: X/@EPinternacional

Miles de judíos ultraortodoxos protagonizaron este jueves 11 de junio una nueva jornada de protestas en Israel al bloquear varias de las principales autopistas del país. Esta tensa situación se dio en rechazo al servicio militar obligatorio y al arresto de jóvenes que se niegan a incorporarse a las Fuerzas Armadas.

Las manifestaciones se concentraron en distintos puntos del centro del país y provocaron importantes trastornos en la circulación. Según medios locales, las rutas 1, 4 y 6 quedaron parcialmente bloqueadas por la presencia de miles de manifestantes, mientras que también se registraron interrupciones en la autopista Ayalon, una de las principales arterias de Tel Aviv.

Judíos ortodoxos. Foto: Unsplash.

¿Quiénes organizaron la protesta en Israel?

La protesta fue organizada por sectores de la comunidad haredí, que históricamente estuvieron exentos del servicio militar obligatorio. Sin embargo, esa situación comenzó a cambiar en el último año luego de decisiones judiciales y políticas que impulsaron el reclutamiento de estudiantes de seminarios religiosos, una medida que ha generado un fuerte rechazo dentro de la comunidad ultraortodoxa.

Además de los cortes de rutas, varios manifestantes ingresaron a las vías ferroviarias de Tel Aviv, lo que obligó a suspender temporalmente algunos servicios de trenes. Las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad para intentar restablecer la circulación y evitar mayores incidentes.

El principal foco de tensión se registró sobre la ruta 4, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Los agentes intentaron desalojar a los participantes que permanecían sentados sobre la calzada para impedir el tránsito vehicular. Las imágenes difundidas por medios israelíes mostraron momentos de empujones y forcejeos durante el operativo.

Muchos de los manifestantes llegaron en autobuses desde Jerusalén, Beit Shemesh y otras localidades con fuerte presencia de población ultraortodoxa. Durante la movilización, algunos participantes portaron insignias amarillas con la Estrella de David, mientras que otros exhibieron pancartas con mensajes dirigidos al Gobierno y a las fuerzas de seguridad. Entre las consignas más repetidas se destacó la frase: “Un joven detenido = ruta bloqueada”, en referencia a los arrestos de quienes ignoran las convocatorias militares.

Judíos ortodoxos. Foto: Unsplash.

La cuestión del reclutamiento de los ultraortodoxos se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la política israelí. Mientras amplios sectores de la sociedad consideran que todos los ciudadanos deben asumir las mismas obligaciones frente al Estado, los líderes religiosos sostienen que el estudio de la Torá constituye una contribución fundamental para el país y rechazan cualquier intento de imponer el servicio militar a sus jóvenes.

Las protestas reflejan la creciente tensión en torno a un debate que continúa dividiendo a la sociedad israelí y que mantiene bajo presión al Gobierno en medio de un complejo escenario político y de seguridad.