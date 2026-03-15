La técnica mental de los Navy SEALs que enseña a no rendirse cuando crees que ya no puedes más. Foto: Freepik.

Entre las estrategias de fortaleza mental utilizadas por los Navy SEALs de los Estados Unidos, existe un principio que se volvió extremadamente popular fuera del ámbito militar: la regla del 40%. Este método sostiene que cuando una persona siente que ya no puede continuar con una tarea exigente, ya sea física o mental, en realidad solo ha alcanzado cerca del 40% de su capacidad real.

El resto, aseguran quienes promueven esta idea, permanece como una reserva que puede activarse si se logra controlar la mente. El concepto fue difundido por el ex SEAL David Goggins y también aparece en el libro Living With a Seal, del empresario y escritor Jesse Itzler.

La técnica mental de los Navy SEALs que enseña a no rendirse cuando crees que ya no puedes más. Foto: Facebook / Navy SEAL Foundation.

El origen de la regla del 40%

De acuerdo con la revista Business Insider, la idea surgió de la experiencia de Goggins durante el entrenamiento de los Navy SEALs, conocido por su extrema exigencia física y psicológica.

Uno de los desafíos más duros del proceso de selección es la llamada “Semana Infernal”, una etapa de aproximadamente 130 horas de entrenamiento continuo con muy pocas horas de descanso.

La idea surgió de la experiencia de Goggins durante el entrenamiento de los Navy SEALs. Foto: Facebook / Navy SEAL Foundation.

Durante ese período, los aspirantes deben soportar frío intenso, agotamiento, ejercicios en el agua, largas jornadas de actividad física en la playa y pruebas de resistencia en equipo bajo una presión constante. La realidad es que la mayoría de los candidatos abandona antes de finalizar esa etapa.

Según David Goggins, el momento más crítico suele aparecer en las primeras horas, cuando el cansancio comienza a acumularse y surgen las dudas.

“Olvidaste todas las razones por las que querías estar allí. No te importan los SEAL. No te importa luchar por tu país. Todo lo que quieres es volver a casa”, explica el ex SEAL en una entrevista. En ese instante, la decisión de continuar o abandonar puede depender de un pequeño cambio de perspectiva.

La mayoría de los candidatos abandona antes de finalizar la etapa de prueba. Foto: Facebook / Navy SEAL Foundation.

La “regla de un segundo”

Para enfrentar ese momento, los Navy SEALs aplican la llamada “regla de un segundo”, una técnica mental que consiste en detenerse brevemente antes de tomar la decisión de rendirse.

Ese breve instante permite recordar los objetivos personales y analizar las consecuencias de abandonar en ese momento. “Solo necesitas un segundo para perderlo todo”, afirma Goggins, subrayando la importancia de controlar la mente en los momentos de debilidad.

Cómo aplicar la regla del 40% en la vida diaria

Aunque nació en el ámbito militar, el principio de la regla del 40% se extendió a otros contextos, especialmente en el desarrollo personal, el deporte y el mundo profesional.

La experiencia de los Navy SEALs demuestra que la fortaleza mental es tan importante como la física. Foto: Facebook / Navy SEAL Foundation.

Especialistas en productividad señalan que identificar el momento en que surge la tentación de abandonar permite aplicar una pausa mental y recuperar la motivación.

Por ejemplo, este enfoque puede aplicarse cuando una persona intenta mantener un hábito saludable, entrenar para una maratón o completar un proyecto exigente.

En esos casos, la regla sugiere que el cansancio o la frustración no siempre indican un límite real, sino más bien una señal de que la mente está tratando de protegerse del esfuerzo.

De esta manera, la experiencia de los Navy SEALs demuestra que la fortaleza mental es tan importante como la física para superar desafíos extremos.

El principio de la regla del 40% se extendió a otros contextos, especialmente en el desarrollo personal, el deporte y el mundo profesional. Foto: Facebook / Navy SEAL Foundation.

El entrenamiento de estas fuerzas especiales busca desarrollar la capacidad de mantener la calma y continuar avanzando incluso en situaciones de presión intensa.

Por eso, tanto la regla del 40% como la “decisión de un segundo” se han convertido en herramientas populares para quienes buscan mejorar su disciplina, superar obstáculos y descubrir reservas de energía que muchas veces permanecen ocultas.