Durante décadas, el legendario Lockheed SR-71 Blackbird fue considerado el símbolo máximo de la velocidad en la aviación. Este avión de reconocimiento estadounidense, capaz de superar Mach 3, estableció en 1976 el récord absoluto de velocidad para una aeronave tripulada con motores que respiran aire. Desde entonces, pocas aeronaves se acercaron a ese rendimiento. Sin embargo, la carrera por desarrollar tecnología supersónica e incluso hipersónica vuelve a cobrar impulso, y uno de los proyectos más prometedores surge de la empresa estadounidense Hermeus.

A diferencia de otros programas aeronáuticos que buscan crear una aeronave revolucionaria desde el comienzo, Hermeus optó por un enfoque progresivo basado en el desarrollo de prototipos sucesivos. El objetivo es resolver de forma gradual los desafíos técnicos que implica el vuelo a velocidades extremas. En ese marco aparece el nuevo Quarterhorse Mk 2.1, un prototipo no tripulado que ya comenzó sus pruebas de vuelo.

El nuevo Quarterhorse Mk 2.1 de Estados Unidos. Video: X/@hermeuscorp

¿Cómo es el nuevo Quarterhorse Mk 2.1?

El aparato, que tiene dimensiones comparables a las de un F-16 Fighting Falcon, presenta una configuración de ala delta optimizada para el vuelo rápido. Además, incorpora una toma de aire variable y utiliza un motor Pratt & Whitney F100, el mismo que impulsa numerosos cazas de la Fuerza Aérea estadounidense.

A diferencia de los aviones tradicionales, el Quarterhorse Mk 2.1 es pilotado de forma remota desde tierra. Este sistema permite realizar pruebas complejas y recolectar datos detallados sobre aerodinámica, control y rendimiento sin poner en riesgo a un piloto humano.

El primer vuelo del prototipo se llevó a cabo en Spaceport America, dentro del espacio aéreo del White Sands Missile Range. Durante el ensayo inicial se verificó el funcionamiento de los sistemas principales y se recopilaron datos sobre la estabilidad del avión y su comportamiento en condiciones reales de vuelo.

Cada prueba forma parte de una campaña progresiva de experimentación. Los ingenieros analizan los resultados, ajustan parámetros y amplían gradualmente la envolvente de vuelo antes de intentar alcanzar velocidades mayores.

El Quarterhorse Mk 2.1 pertenece a la fase Mk 2 del programa. Los datos obtenidos servirán para desarrollar el siguiente modelo, el Quarterhorse Mk 2.2, que tendrá como objetivo intentar superar la barrera del sonido.

Más allá de batir récords de velocidad, este tipo de investigaciones responde a intereses estratégicos vinculados al transporte ultrarrápido, las misiones de reconocimiento y el desarrollo de nuevas capacidades de defensa. Aunque el proyecto todavía se encuentra en etapas iniciales, el inicio de las pruebas del Mk 2.1 marca un paso importante en la búsqueda de una nueva generación de aeronaves supersónicas.