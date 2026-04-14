Rosa mosqueta Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la Patagonia crece un fruto silvestre que durante años fue subestimado y hoy vuelve a colocarse en el centro de la escena nutricional. La rosa mosqueta, conocida por su uso en cosmética natural, es también un alimento con un perfil nutricional sorprendente que empieza a despertar el interés de especialistas y consumidores que buscan opciones naturales, locales y funcionales.

Más allá de su color intenso y su sabor levemente ácido, este fruto concentra minerales y compuestos bioactivos que lo convierten en un verdadero aliado para el bienestar general.

Qué es la rosa mosqueta y por qué se considera un “superfruto”

La rosa mosqueta es el fruto de un arbusto que crece de forma espontánea en vastas zonas del sur argentino. Su resistencia a climas extremos le permite desarrollar una alta concentración de antioxidantes y micronutrientes, lo que explica gran parte de sus beneficios nutricionales.

A diferencia de otros frutos más populares, la rosa mosqueta no suele consumirse fresca, sino en forma de infusiones, harinas, mermeladas, aceites o suplementos naturales.

Rosa mosqueta Foto: Wikipedia

Un aporte natural de calcio y magnesio

Uno de los aspectos que más interés genera es su contenido mineral, en particular de calcio y magnesio, dos nutrientes esenciales que muchas dietas modernas no cubren adecuadamente.

El calcio es clave para mantener huesos y dientes fuertes, mientras que el magnesio participa en funciones tan importantes como la contracción muscular, la transmisión nerviosa y la producción de energía. Consumir alimentos que aporten ambos minerales puede resultar beneficioso especialmente en adultos mayores, personas activas y mujeres en etapas de cambios hormonales.

Rica en antioxidantes y vitamina C

La rosa mosqueta también se destaca por su alta concentración de vitamina C, superando incluso a algunos cítricos tradicionales. Este nutriente cumple un rol fundamental en el fortalecimiento del sistema inmune y en la síntesis de colágeno, proteína esencial para la piel, los tejidos y las articulaciones.

Además, contiene polifenoles y carotenoides, compuestos antioxidantes que ayudan a neutralizar el daño oxidativo, asociado al envejecimiento celular y a diversas enfermedades crónicas.

Beneficios potenciales para la piel y las articulaciones

El uso del aceite de rosa mosqueta es ampliamente conocido en dermatología natural, pero el consumo del fruto también puede aportar beneficios desde el interior del organismo.

Gracias a su combinación de antioxidantes, ácidos grasos y vitamina C, se lo asocia con:

Mejora de la elasticidad de la piel

Apoyo en procesos de regeneración celular

Contribución a la salud articular y muscular

Algunos estudios sugieren que ciertos componentes del fruto podrían ayudar a reducir procesos inflamatorios leves.

Los beneficios de la planta patagónica Foto: Wikipedia

Cómo se consume la rosa mosqueta

El fruto puede incorporarse a la alimentación de distintas maneras, según preferencias y disponibilidad:

Infusión o té : una de las formas más simples y populares

Mermeladas y dulces artesanales

Harina : utilizada en panificados y recetas caseras

Cápsulas o extractos: en el marco de una alimentación supervisada

Como ocurre con cualquier alimento funcional, se recomienda integrarlo como parte de una dieta equilibrada y no como reemplazo de tratamientos médicos.

Un recurso natural con identidad patagónica

Más allá de sus propiedades, la rosa mosqueta representa también un valor cultural y productivo. Su revalorización impulsa economías regionales, producción sustentable y el rescate de ingredientes autóctonos que forman parte del patrimonio natural argentino.

En un contexto donde crece el interés por la alimentación consciente y los productos de origen local, este fruto silvestre vuelve a posicionarse como una opción atractiva, nutritiva y versátil.