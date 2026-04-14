Un lugar poco conocido de la Patagonia Foto: Foto generada con IA Canal 26

Hay destinos que dependen del clima y otros que parecen desafiarlo. En la Patagonia argentina existe un lugar que mantiene su encanto intacto en verano, invierno, otoño y primavera. Con playas de arena volcánica, montañas imponentes y un lago de aguas calmas, este enclave se consolida como una de las escapadas más completas para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas durante los 365 días del año.

Se trata de Moquehue, una pequeña localidad cordillerana que combina paisajes de postal con un ritmo pausado, ideal para desconectarse del ruido urbano y reconectar con lo esencial.

Un destino diferente en el corazón de Neuquén

Moquehue se encuentra en el noroeste de la provincia de Neuquén, muy cerca de la frontera con Chile y dentro del área turística de Villa Pehuenia. Su ubicación privilegiada, a orillas del lago que lleva el mismo nombre, le permite ofrecer un entorno natural poco intervenido, rodeado de bosques de araucarias y montañas que cambian de color según la estación.

Uno de sus rasgos más llamativos son sus playas de arena volcánica, formadas por antiguos procesos geológicos. Este detalle no solo las vuelve visualmente únicas, sino también más cálidas que otras playas de lago, lo que mejora la experiencia incluso en días frescos.

Moquehue, Neuquén. Foto: villapehuenia.gob.ar

Qué hacer en Moquehue según la época del año

Uno de los grandes diferenciales de este destino es su versatilidad. No importa cuándo se visite: siempre hay algo para hacer.

Verano: lago, naturaleza y actividades al aire libre

Durante los meses cálidos, el lago Moquehue se convierte en el centro de la acción. Las playas invitan a pasar el día completo, nadar, descansar o simplemente contemplar el paisaje. También hay opciones para los más activos, como kayak, pesca deportiva y senderismo por caminos que atraviesan bosques milenarios.

Otoño y primavera: colores, calma y caminatas

Estas estaciones son ideales para quienes buscan tranquilidad. El cambio de colores en los bosques crea escenarios únicos para la fotografía y las caminatas suaves. Además, hay menos turistas, lo que permite una experiencia más íntima con el entorno natural.

Invierno: nieve y postales patagónicas

Cuando llega la nieve, Moquehue se transforma. El paisaje blanco ofrece la posibilidad de hacer caminatas con raquetas y disfrutar del invierno sin las multitudes de los centros de esquí tradicionales. Su cercanía con otras áreas invernales de la región permite combinar descanso y aventura en el mismo viaje.

Gastronomía regional que completa la experiencia

Visitar Moquehue también es un viaje por los sabores patagónicos. En la zona se destacan platos elaborados con productos locales como trucha, cordero y recetas caseras que reflejan la identidad de la región. Comer frente al lago o con vista a la montaña suma un valor emocional que muchos viajeros buscan y recuerdan.

Moquehue, Neuquén. Foto: villapehuenia.gob.ar

Cómo llegar y por qué vale la pena hacerlo

La forma más habitual de acceder es en auto, tomando como punto de partida la ciudad de Zapala y continuando por la Ruta Provincial 13 hasta Villa Pehuenia, para luego seguir unos kilómetros más hasta Moquehue. El camino, en buen estado, ya es parte del atractivo por sus vistas panorámicas.

Quienes prefieren el transporte público pueden llegar hasta Villa Pehuenia y desde allí tomar traslados locales.

Un secreto patagónico que invita a volver

Moquehue no es un destino masivo, y ahí radica gran parte de su encanto. Ofrece naturaleza, calma, experiencias auténticas y la posibilidad de disfrutarlo en cualquier momento del año. Para muchos viajeros, es uno de esos lugares que se visitan una vez y quedan grabados para siempre.