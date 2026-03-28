Beltrán Briones, experto en propiedades: “La esquina más elegante de Latinoamérica está en Buenos Aires” Foto: Canal26.com

En una ciudad donde cada esquina tiene su propia historia, elegir cuál es la mejor de Buenos Aires puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, para Beltrán Briones, experto en propiedades y conocedor del mercado inmobiliario porteño, la respuesta es clara.

¿Cuál es la mejor esquina de Buenos Aires, según un experto inmobiliario?

Todo empezó como un juego. Una serie de preguntas rápidas, casi como un ping pong, en el que se enfrentan algunas de las intersecciones más emblemáticas de la ciudad. “¿Cuál es la mejor esquina de Buenos Aires? ¿Libertador y Coronel Díaz o Cabildo y Juramento?”, le preguntan. Sin dudar, respondió: “Libertador y Coronel Díaz”.

Libertador y Coronel Díaz. Foto: Instagram @buenosairespanorama

Pero el desafío sigue. “¿Esa o Figueroa Alcorta y Tagle?”. Otra vez, se mantuvo firme: “Libertador y Coronel Díaz”. La lógica parece clara: zonas amplias, elegantes, con verde y cercanas a los puntos más exclusivos de la ciudad.

Sin embargo, el recorrido continúa y aparece una nueva competidora: “¿Esa o República Árabe Siria y Cerviño?”. Ahí hay un quiebre. “Árabe Siria y Cerviño”, dijo marcando un cambio en su elección. Y cuando le vuelven a insistir —“¿Esa o Arroyo y Suipacha?”— reafirmó su postura: “Hoy en día, República Árabe Siria y Cerviño”.

9 Beltrán Briones, experto en propiedades: “La esquina más elegante de Latinoamérica está en Buenos Aires”. Video TikTok @beltran_briones

De Palermo a Recoleta: el recorrido por las esquinas más exclusivas

La competencia escaló y entraron en juego esquinas aún más sofisticadas, ubicadas en el corazón de Recoleta. “¿Esa o Callao y Alvear?”, le preguntaron. Esta vez no duda: “Callao y Alvear”. La balanza empezó a inclinarse hacia una zona que combina arquitectura clásica, historia y un perfil marcadamente premium.

A partir de ahí, la tendencia se consolidó. Frente a opciones como Guatemala y Thames, volvió a elegir “Callao y Alvear”. Pero el duelo final aún no llegó.

En la recta final aparecieron dos pesos pesados: “¿Esa o Libertador y Tagle?”. Briones cambia nuevamente: “Libertador y Tagle”. Pero la última palabra estaba por decirse. “¿Esa o Quintana y Parera?”. Y ahí sí, sin margen de duda, definió: “Quintana y Parera”.

Incluso ante nuevos intentos por destronarla -como Alvear y Ayacucho o Libertador y La Pampa- se mantuvo firme: “Quintana y Parera”.

Quintana y Parera, la esquina más elegante de Buenos Aires y de Latinoamérica. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

Quintana y Parera: la esquina más elegante de Buenos Aires (y de Latinoamérica)

La conclusión llegó con contundencia: “Quintana y Parera es la mejor esquina de toda la Ciudad de Buenos Aires, la más elegante y también de toda Latinoamérica”. Ubicada en pleno Recoleta, esta intersección condensa todo lo que define al segmento más exclusivo del mercado inmobiliario: edificios de estilo francés, cercanía a hoteles cinco estrellas, propuestas gastronómicas de alto nivel y una atmósfera que mezcla historia, lujo y tranquilidad.

Quintana y Parera, la esquina más elegante de Buenos Aires y de Latinoamérica.

En una ciudad vibrante y diversa como Buenos Aires, donde cada barrio tiene su encanto, la elección puede ser subjetiva. Pero para quienes conocen el valor del metro cuadrado y el peso simbólico de una dirección, hay esquinas que juegan en otra liga.