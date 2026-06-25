VIH: el dato que alarma en mayores de 30 que dieron positivo sin haberse hecho nunca un test

El dato que alarma en mayores de 30 que dieron positivo.

Tres de cada diez personas que recibieron un diagnóstico positivo de VIH durante 2025 en operativos de AHF Argentina nunca se habían hecho una prueba. Y entre esos casos, más de la mitad tenía más de 30 años.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la organización en distintos puntos del país. Durante el último año, AHF Argentina efectuó 9.131 test de VIH y detectó 203 nuevos diagnósticos positivos.

De esos 203 casos, 60 correspondieron a personas que jamás se habían testeado. Es decir, el 30% de los nuevos diagnósticos se produjo en personas que desconocían por completo su estado serológico y nunca habían accedido a una prueba.

Lejos de concentrarse solo en los más jóvenes, los casos también muestran un peso significativo entre los adultos. Entre quienes dieron positivo sin haberse testeado antes, 14 tenían entre 30 y 39 años, 12 entre 40 y 49 y seis eran mayores de 50.

En total, 32 de los 60 diagnósticos positivos detectados en personas sin antecedentes de testeo correspondieron a mayores de 30 años. Representan el 53% de ese total.

En cuanto a la cantidad de pruebas realizadas en 2025 por AHF Argentina, el grupo más numeroso fue el de personas de 30 a 39 años, con 2.832 testeos. Le siguieron quienes tenían entre 20 y 24 años, con 2.200, y las personas de 25 a 29, con 2.040.

VIH

El relevamiento también muestra que una parte importante de quienes se acercaron a testearse lo hizo por primera vez. Fueron 2.919 personas, equivalentes al 32% del total.

En ese universo predominan los jóvenes. El grupo de 20 a 24 años concentró 930 primeros testeos, mientras que entre las personas de 25 a 29 años se registraron 693.

Diagnóstico tardío

Las cifras se conocen en la previa del Día Nacional de la Prueba de VIH, que se conmemora el 27 de junio. Según el último Boletín Epidemiológico sobre VIH e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina viven unas 140.000 personas con VIH, y alrededor del 13% desconoce su diagnóstico.

Los datos oficiales también advierten que el 49% de los nuevos diagnósticos se realiza de manera tardía. Natalia Haag, directora nacional de Testeo y Prevención de AHF Argentina, señaló que conocer el resultado permite iniciar tratamiento de forma temprana y reducir las complicaciones asociadas a la infección.

Además, recordó que una persona con VIH que está en tratamiento y alcanza una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual, un principio conocido como “Indetectable = Intransmisible” (I=I).

Cómo acceder al test de VIH

El test de VIH se realiza con una gota de sangre y permite obtener el resultado en aproximadamente 20 minutos. Es gratuito, confidencial, no requiere orden médica ni ayuno, y puede hacerse de manera autónoma a partir de los 13 años.

Desde AHF Argentina también remarcaron que el testeo permite detectar otras infecciones de transmisión sexual, entre ellas la sífilis, que mantiene una tendencia en alza. Durante 2025 se registraron 46.779 casos en el país, una cifra que representa un aumento del 75,6% respecto de 2022.

En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, la organización realizará jornadas gratuitas de testeo rápido de VIH y sífilis en distintos puntos del país. Una de ellas será el 26 de junio en el Barrio Mugica, en la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados estarán disponibles en unos 20 minutos.