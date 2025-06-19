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Estados Unidos aprobó la primera inyección preventiva contra el HIV: quiénes podrán usarla y cómo se administra

La información dice que los ensayos clínicos demostraron que el 99,9 % de los participantes que lo recibieron permanecieron VIH negativos.

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Foto: archivo, Reuters.
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos anunció este miércoles la aprobación del primer tratamiento semestral preventivo del VIH de venta en el país, según anunció el fabricante del medicamento, Gilead Sciences.

Quiénes pueden usar el medicamento y cómo se suministra

El fármaco, llamado Yeztugo (lenacapavir), fue diseñado para reducir el riesgo de contraer el VIH por vía sexual en adultos y adolescentes que pesen al menos 35 kilogramos.

Día Mundial del Sida, foto Reuters
Día Mundial del Sida, foto Reuters

Foto Reuters.

El inhibidor inyectable es la primera y única opción semestral disponible en Estados Unidos para personas que necesitan o desean recibir el tratamiento.

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Daniel O’Day, presidente y director ejecutivo de Gilead, calificó la aprobación como un “momento clave en la lucha de décadas contra el VIH”, según dijo en un comunicado.

La información dice que los ensayos clínicos demostraron que el 99,9 % de los participantes que lo recibieron permanecieron VIH negativos.

“Yeztugo nos ayudará a prevenir el VIH a una escala nunca antes vista. Ahora tenemos una manera de acabar con la epidemia del VIH de una vez por todas", agregó O’Day.

Port su parte, el médico Carlos del Río, codirector del Centro Emory para la Investigación del SIDA en Atlanta (Georgia), dijo que la inyección semestral podría superar “en gran medida” barreras clave como la adherencia y el estigma, que pueden enfrentar las personas con regímenes de dosificación más frecuentes, especialmente la medicina oral diaria.

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