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Dieta baja en carbohidratos: los 21 vegetales que tenés que incorporar a tu alimentación

Estos alimentos son fuente de nutrientes y minerales esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Conocé cuáles son.

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Vegetales. Foto: Unsplash
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En el mundo existen más de 20.000 especies de vegetales, cada uno con sus características propias. Su composición nutricional los convierte en aliados ideales para dietas bajas en carbohidratos.

Una experta en nutrición elaboró un listado de 21 vegetales que las personas deben incorporar para llevar una alimentación equilibrada y saludable.

Los beneficios del tomate. Foto: Unsplash
Los beneficios del tomate. Foto: Unsplash

Los vegetales aportan beneficios al organismo. Foto: Unsplash

Un estilo de vida saludable

A continuación, los 21 vegetales que dio a conocer la nutricionista Amy Richter para la prestigiosa revista especializada de Healthline.

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  • Morrón rojo: es rico en carotenoides, lo que lo convierte en un aliado ideal para reducir la inflamación. Además, es fuente de vitamina A y C, elementos clave para fortalecer el sistema inmunológico y la salud de la piel.
  • Brócoli: contiene compuestos que ayudan a reducir la resistencia a la insulina y proteger contra ciertos tipos de cáncer. También es fuente de vitaminas C y K, esenciales para la salud ósea y la función inmunológica.
Las propiedades del brócoli. Foto Unsplash.
Las propiedades del brócoli. Foto Unsplash.
  • Espárragos: son una excelente fuente de fibra y vitaminas A, C y K. Su consumo regular puede mejorar el rendimiento cognitivo y la salud cerebral.
  • Champiñones: son bajos en carbohidratos y ricos en antioxidantes. Estos pueden mejorar los marcadores antioxidantes y antiinflamatorios.
  • Zucchini: es una excelente fuente de vitamina C, esencial para la salud de la piel y el sistema inmunológico.
  • Espinaca: es rica en nutrientes como la vitamina K y antioxidantes. Se asocia con la protección del corazón y la salud ocular. Su bajo contenido en carbohidratos la convierte en un vegetal perfecto para incluir en una dieta baja en carbohidratos.
  • Palta: tiene un alto contenido de fibra y grasas saludables. Su consumo regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar los niveles de colesterol.
  • Coliflor: es rica en vitamina C y K, esenciales para la salud ósea y la coagulación sanguínea.
  • Chauchas: son una excelente fuente de carotenoides, los cuales se asocian con una mejor función cerebral durante el envejecimiento.
  • Lechuga: es fuente de ácido fólico y vitaminas A y K, nutrientes clave para mantener un sistema cardiovascular y cardíaco saludable.
Lechuga. Foto: Unsplash.
Lechuga. Foto: Unsplash.
  • Ajo: es conocido por sus efectos beneficiosos sobre la función inmunológica. Además, realza el gusto de las preparaciones.
  • Kale: tiene antioxidantes y nutrientes como la vitamina K y C. Reduce la inflamación y el estrés oxidativo.
  • Pepinos: contienen un compuesto llamado cucurbitacina E, asociado con propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias.
  • Repollitos de Bruselas: son una excelente fuente de vitamina C y K y fibra. Su consumo regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la salud ósea.
  • Apio: es fuente de vitamina K y luteolina, un antioxidante que previene y trata el cáncer.
Albahaca, tomates y cebollas. Foto: Unsplash.
Albahaca, tomates y cebollas. Foto: Unsplash.
  • Tomates: son ricos en potasio y fuente de vitaminas A, C y K, esenciales para la salud ósea, la piel y el sistema inmunológico.
  • Rabanitos: contienen isotiocianatos, compuestos asociados con la reducción del crecimiento de células de cáncer de mama.
  • Cebollas: son fuente de quercetina, un antioxidante que ayuda a reducir la presión sanguínea.
Cebolla. Foto: Unsplash.
Cebolla. Foto: Unsplash.
  • Berenjenas: tiene fitonutrientes que ayudan a reducir los niveles de colesterol, promoviendo así la salud cardiovascular. Además, sus antioxidantes protegen el corazón del daño oxidativo y la inflamación.
  • Repollo: es rico en compuestos fitoquímicos, vitaminas C y K. Fortalece los huesos, el sistema inmunológico y favorece la coagulación sanguínea.
  • Alcaucil: es ideal para mantener niveles de azúcar en sangre estables y favorecer la salud cardiovascular.
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