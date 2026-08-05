Todo sobre el hígado graso: cómo detectarlo a tiempo, qué estudios lo confirman y qué alimentos ayudan a revertirlo

El hígado graso suele desarrollarse sin síntomas evidentes, por lo que muchas veces se detecta durante estudios médicos de rutina. Foto: Pexels.

El hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado. En sus primeras etapas suele pasar inadvertida porque, en la mayoría de los casos, no produce síntomas específicos. Sin embargo, especialistas advierten que determinados factores de riesgo, como el sobrepeso, la obesidad abdominal, la diabetes tipo 2 y una alimentación rica en productos ultraprocesados, aumentan las probabilidades de desarrollar esta afección.

La evidencia científica muestra que modificar la alimentación y adoptar hábitos saludables puede reducir la grasa acumulada en el hígado y mejorar distintos marcadores metabólicos. La información fue revelada a raíz de una investigación publicada en Nutrients en 2021.

Una alimentación equilibrada, la actividad física y el descenso de peso pueden ayudar a reducir la grasa acumulada en el hígado. Foto: Freepik

¿Cuáles son los síntomas del hígado graso?

En muchas personas, el hígado graso se descubre de manera casual durante una ecografía abdominal o un análisis de rutina solicitado por otro motivo.

Cuando aparecen manifestaciones clínicas, las más frecuentes son:

Cansancio o fatiga persistente.

Sensación de pesadez en la parte superior derecha del abdomen.

Hinchazón abdominal.

Malestar digestivo.

No obstante, estos síntomas también pueden estar relacionados con otras enfermedades, por lo que no son suficientes para confirmar el diagnóstico.

Los especialistas recomiendan limitar el consumo de bebidas azucaradas, ultraprocesados y alcohol para mejorar la salud hepática. Foto: Freepik.

Los médicos recomiendan prestar especial atención cuando estos signos se presentan junto con factores de riesgo como:

Sobrepeso u obesidad.

Perímetro abdominal elevado.

Diabetes tipo 2.

Triglicéridos altos.

Colesterol elevado.

Consumo frecuente de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

¿Cómo se diagnostica el hígado graso?

El diagnóstico no se basa únicamente en los síntomas. Los profesionales de la salud suelen combinar la historia clínica, el examen físico y diferentes estudios complementarios.

Entre las pruebas más utilizadas se encuentran:

Análisis de sangre para evaluar las enzimas hepáticas (transaminasas), glucosa y perfil lipídico.

Ecografía abdominal, considerada una de las herramientas más empleadas para detectar la acumulación de grasa en el hígado.

Otros estudios por imágenes o pruebas específicas, cuando el médico lo considera necesario.

Buscar atención médica es especialmente importante si existen antecedentes de obesidad abdominal, hipertensión arterial, diabetes o elevación persistente de las transaminasas.

La ecografía abdominal y los análisis de sangre son algunas de las principales herramientas para diagnosticar el hígado graso. Foto: Unsplash

¿Qué cambios en la alimentación recomiendan hoy los expertos?

La evidencia científica indica que la alimentación cumple un papel fundamental, no solo porque favorece la pérdida de peso, sino también porque puede disminuir directamente la grasa acumulada en el hígado.

Una revisión científica publicada en Nutrients en 2021 concluyó que las intervenciones dietéticas estructuradas mejoran la cantidad de grasa hepática y diferentes parámetros metabólicos asociados con esta enfermedad.

Por eso, los especialistas recomiendan adoptar un patrón de alimentación similar a la dieta mediterránea, en lugar de realizar dietas muy restrictivas durante períodos cortos.

Las principales recomendaciones incluyen:

Consumir más verduras, frutas enteras, legumbres y cereales integrales.

Elegir proteínas de buena calidad, como pescado, huevos, yogur natural y carnes magras.

Utilizar aceite de oliva como grasa principal.

Reducir el consumo de bebidas azucaradas, golosinas y productos de pastelería.

Limitar el alcohol.

Controlar las porciones cuando existe sobrepeso.

Adoptar un patrón de alimentación similar a la dieta mediterránea puede mejorar la función hepática y distintos indicadores metabólicos. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Los expertos también aconsejan mantener horarios regulares para las comidas y evitar el consumo constante de snacks ultraprocesados. Diversos estudios muestran que una pérdida de peso de entre el 5% y el 10% puede generar mejoras clínicamente significativas en personas con hígado graso.

¿Qué alimentos conviene evitar si tenés hígado graso?

Algunos alimentos favorecen la acumulación de grasa en el hígado y empeoran la resistencia a la insulina.

Entre los principales productos que conviene limitar se encuentran:

Gaseosas, bebidas energéticas y jugos azucarados.

Galletitas, cereales refinados y postres con alto contenido de azúcar.

Embutidos.

Comidas rápidas y frituras.

Alcohol, incluso cuando se consume en cantidades moderadas.

Además, los especialistas recomiendan revisar las etiquetas nutricionales, ya que muchos productos comercializados como “light” o “sin grasa” contienen grandes cantidades de azúcar añadido.

Los especialistas recomiendan limitar el consumo de bebidas azucaradas, ultraprocesados y alcohol para mejorar la salud hepática. Foto: Freepik

¿Qué hacer si tenés factores de riesgo aunque no presentes síntomas?

Como el hígado graso suele evolucionar de manera silenciosa, los médicos aconsejan revisar los hábitos diarios cuando existen factores de riesgo, incluso si no aparecen molestias.

Una buena estrategia consiste en registrar durante algunos días la alimentación, el consumo de bebidas azucaradas y alcohol, los horarios de las comidas y el nivel de actividad física. A partir de esa información resulta más sencillo introducir cambios sostenibles, como reemplazar las gaseosas por agua, incorporar legumbres varias veces por semana o caminar todos los días.

La combinación de una alimentación equilibrada, el descenso de peso cuando es necesario, la práctica regular de actividad física y el seguimiento médico constituye la estrategia más efectiva para reducir la grasa hepática y disminuir el riesgo de complicaciones metabólicas.