Semana Mundial de la Lactancia: por qué es importante informarse durante el embarazo para mejorar la alimentación del bebé

Lactancia materna

La lactancia es una de las prácticas más importantes de la vida de un recién nacido, pero son muy pocas las mujeres que llegan al momento del parto con la información necesaria para afrontar este proceso con tranquilidad. Y aunque suele asociarse a un acto natural, los especialistas sostienen que prepararse durante el embarazo puede ser determinante para lograr una experiencia exitosa.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, desde el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron que solo una de cada diez personas gestantes realiza consultas sobre lactancia antes del nacimiento, un dato que refleja la necesidad de incorporar este tema a los controles prenatales.

Lactancia: los especialistas recomiendan informarse antes del parto para evitar dificultades

Según explicaron, recibir asesoramiento durante el embarazo permite conocer técnicas de amamantamiento, despejar dudas frecuentes y reducir las dificultades que pueden aparecer en los primeros días de vida del bebé.

En este sentido, la Dra. Graciela Corral (MN 71.346), jefa de Neonatología del Hospital de Clínicas explicó que el embarazo es el momento ideal para prepararse. “Contar con información adecuada y de calidad desde el embarazo ayuda a derribar mitos y ganar confianza”, expresó.

“Durante ese período las personas están más atentas y dispuestas a escuchar y recibir información del equipo de salud, por lo tanto es el momento ideal para aprender las técnicas y conocer los beneficios de la lactancia, que harán que se sientan más seguras y preparadas para que sea más exitosa”, aseguró la neonatóloga.

Respecto de la escasa cantidad de consultas prenatales sobre el tema, Corral explicó que existe una idea muy instalada que lleva a subestimar la preparación previa. “Hay una creencia popular de que amamantar es natural e instintivo; por eso no se pone suficiente interés en el tema, de modo que las consultas obstétricas suelen centrarse principalmente en la salud física de la embarazada y del feto”, dijo.

La importancia de la lactancia

Lactancia materna: cuáles son las claves que hay que saber antes del nacimiento del bebé

Aunque la lactancia es un proceso natural, los especialistas remarcan que requiere aprendizaje y acompañamiento. “La lactancia es una práctica espontánea y natural pero no es completamente instintiva. Existe información que la persona gestante puede adquirir y que favorece el inicio de la lactancia”, explicó Corral.

Entre los aspectos más importantes que conviene conocer antes del parto, se destacan:

Favorecer el contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento. Este primer contacto estimula el reflejo de búsqueda y succión del bebé, además de favorecer la liberación de oxitocina, una hormona fundamental para el vínculo y la producción de leche.

Comprender la importancia del calostro. Es la primera leche que produce el organismo y, aunque aparece en poca cantidad, contiene una elevada concentración de nutrientes y anticuerpos que protegen al recién nacido durante sus primeros días de vida.

Amamantar a libre demanda. Los especialistas recomiendan ofrecer el pecho cada vez que el bebé lo solicite, sin horarios fijos. Durante las primeras semanas, es habitual que un recién nacido se alimente entre ocho y doce veces por día.

Mantener una buena hidratación. Se aconseja consumir entre 2,5 y 3 litros de líquidos diarios. Sin embargo, aumentar esa cantidad no incrementa la producción de leche.

Lograr un buen agarre. La lactancia no debería ser dolorosa. Un correcto posicionamiento del bebé ayuda a prevenir grietas en los pezones y facilita una alimentación eficaz.

Cuáles son las señales de alarma durante la lactancia

Si bien las primeras semanas suelen generar dudas, existen algunos signos que requieren consultar con un profesional de la salud. Entre ellos se encuentran que el bebé moje menos de cuatro a seis pañales por día, que permanezca excesivamente dormido, que le cueste despertarse para alimentarse o que deje de succionar rápidamente sin vaciar el pecho.

Por otro lado, es importante que las mujeres consulten si aparecen grietas importantes en los pezones, dolor intenso al amamantar o zonas endurecidas, calientes o enrojecidas en las mamas, ya que podrían indicar una mastitis.

Además, la doctora insistió en que un mal agarre no solo dificulta que el bebé obtenga suficiente leche, sino que también puede generar lesiones y favorecer la aparición de complicaciones.

La importancia de la alimentación del bebé es crucial para su salud

Más allá de la preparación previa, los especialistas recuerdan que cada experiencia es diferente y que es normal atravesar momentos de incertidumbre. “La lactancia es un proceso de aprendizaje mutuo y como todo proceso necesita tiempo, es completamente normal que la persona que amamanta tenga dudas, se sienta angustiada, con miedo de estar haciendo todo mal y no alimentar adecuadamente a su hijo, aun habiendo recibido el asesoramiento prenatal”, aseguró Corral.

Finalmente, la médica de la UBA destacó la importancia de buscar acompañamiento cuando sea necesario: “Lo más importante es tener la motivación y las ganas de amamantar sabiendo que pueden surgir dificultades y a su vez que pueden contar y recurrir a equipos de profesionales capacitados que las ayuden con sus dudas y temores”.

El Hospital de Clínicas realizará una jornada abierta por la Semana Mundial de la Lactancia

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Hospital de Clínicas de la UBA llevará adelante una jornada gratuita y abierta a la comunidad organizada por el Servicio de Neonatología y la Residencia de Enfermería en Salud Materno Infantil.

La actividad se realizará este miércoles 5 de agosto, de 10 a 12 horas, en el Aula 21 (2.º piso) del Hospital de Clínicas, ubicado en Avenida Córdoba 2351, Ciudad de Buenos Aires, e incluirá charlas informativas, trivias y premios para quienes deseen conocer más sobre la importancia de la lactancia materna.