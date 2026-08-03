Descubrieron una causa genética del sudor excesivo: qué es la hiperhidrosis y por qué afecta a millones de personas

La sudoración excesiva podría convertirse en una enfermedad con bases biológicas claramente identificadas. Foto: Magnificic

La sudoración excesiva, una condición que suele asociarse a la vergüenza e incomprensión social, podría dejar de ser vista como una simple molestia para convertirse en una enfermedad con bases biológicas claramente identificadas. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Libre de Bruselas aporta nueva evidencia sobre el origen genético de ciertos casos de hiperhidrosis y abre la puerta a tratamientos menos invasivos que los utilizados hasta ahora.

Publicada en la revista Science Advances, la investigación identificó un mecanismo biológico que explica por qué algunas personas sudan de manera desproporcionada, incluso en situaciones cotidianas y sin relación con la temperatura ambiente. Según los científicos, el problema no reside en las glándulas sudoríparas en sí, sino en los nervios encargados de activarlas.

Qué es la hiperhidrosis y por qué afecta tanto la calidad de vida

La hiperhidrosis afecta entre el 2% y 5% de la población. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de una cuestión estética. Quienes la padecen pueden llegar a necesitar varios cambios de ropa por día debido a la transpiración constante.

La hiperhidrosis afecta entre el 2% y 5% de la población y su impacto va mucho más allá de una cuestión estética. Foto: Unsplash

Además, la condición suele afectar la vida social, laboral y emocional de los pacientes, generando aislamiento, ansiedad e incluso cuadros depresivos. A pesar de ello, la afección suele ser minimizada como un problema superficial relacionado con la piel, lo que muchas veces deriva en falta de diagnóstico, escasa comprensión y tratamientos insuficientes.

Para los especialistas, uno de los aspectos más importantes de este nuevo hallazgo es que ayuda a reconocer a la hiperhidrosis como una enfermedad real con causas biológicas definidas, y no como una simple reacción al nerviosismo o al calor.

El hallazgo genético que explica la sudoración excesiva

Durante una década, investigadores de Bélgica trabajaron junto a especialistas de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, para encontrar la causa de esta afección. Tras analizar el ADN de más de 180 pacientes, detectaron alteraciones en una proteína presente en las células nerviosas conocida como canal Nav1.8.

La hiperhidrosis suele afectar la vida social generando aislamiento, ansiedad e incluso cuadros depresivos. Foto: Unsplash

Este canal funciona como una especie de interruptor biológico que regula la transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso. En las personas con predisposición genética a la hiperhidrosis, esa compuerta permanece abierta más tiempo del debido.

Como consecuencia, los nervios que controlan las glándulas sudoríparas quedan en un estado de activación constante, provocando una producción excesiva de sudor. El hallazgo también ayuda a explicar una característica frecuente de la enfermedad: la transpiración suele aumentar frente al estrés o a situaciones emocionalmente intensas.

Sin embargo, los investigadores remarcan que esto no significa que el trastorno tenga un origen psicológico. Por el contrario, el estudio demuestra que esa respuesta exagerada está vinculada a una alteración genética específica que mantiene hiperactivo al sistema nervioso encargado de controlar la sudoración.

Nuevos tratamientos para la hiperhidrosis: una alternativa a la cirugía

Para comprobar su hipótesis, los científicos desarrollaron un modelo experimental en ratones portadores del mismo defecto genético observado en humanos. Allí, los animales también presentaron sudoración excesiva.

Este hallazgo ayuda a reconocer a la hiperhidrosis como una enfermedad real con causas biológicas definidas. Foto: Unsplash

Posteriormente, los investigadores administraron una sustancia capaz de bloquear las señales nerviosas hiperactivas y observaron que la sudoración disminuía de forma significativa y reversible. Este resultado alimenta la expectativa de desarrollar tratamientos más precisos para la enfermedad.

La novedad es especialmente relevante porque existen medicamentos que ya actúan sobre este tipo de canales nerviosos, lo que podría acelerar futuras aplicaciones clínicas. Aunque todavía serán necesarios nuevos estudios para confirmar su eficacia y seguridad en personas con hiperhidrosis, el descubrimiento representa un paso importante hacia terapias menos agresivas.

Más allá del avance médico, los investigadores subrayan que comprender el origen genético de la hiperhidrosis puede ayudar a reducir el estigma que arrastran millones de personas en todo el mundo. Un cambio de paradigma que no solo mejora las perspectivas terapéuticas, sino que también contribuye a dar visibilidad a una condición muchas veces subestimada.