Bañistas en una playa de la Costa Atlántica argentina Foto: Imagen creada con IA por Canal 26

Acercarse al mar en la Costa Atlántica este verano tiene una sorpresa agradable: el agua está más cálida de lo habitual. Y no es solo una sensación subjetiva. Los satélites lo confirman con datos duros: la temperatura superficial del mar muestra valores hasta 3 °C por encima del promedio histórico en buena parte de la costa bonaerense y también en el Río de la Plata. En las imágenes de satélite, estas anomalías aparecen marcadas en tonos anaranjados, señal clara de aguas más templadas.

Para ponerlo en contexto, el valor “normal” para enero en la Costa Atlántica argentina ronda los 20 °C. Este año, en cambio, se están registrando temperaturas cercanas a los 23 °C. No es el Caribe, claro, pero sí un salto notable que nos acerca a la sensación térmica de playas más al norte, como las del sur de Brasil.

Esta diferencia se siente. Quienes pasan horas en el agua lo notan enseguida: menos impacto al entrar, más ganas de quedarse flotando, nadar o jugar sin apuro. Para muchos, es un cambio bienvenido.

Mar del Plata. Foto: NA

Un recuerdo de infancia (y una corrección científica)

De chico, pasaba todos los veranos en Claromecó, al sur de la provincia de Buenos Aires. Siempre nos decían que ahí el agua era más cálida que en Mar del Plata por la influencia de la Corriente de Brasil, que trae aguas tropicales desde el norte. Años después, estudiando oceanografía, entendí que esa explicación no era del todo correcta.

En realidad, nuestras costas están dominadas por la Corriente de Malvinas, que transporta aguas frías desde la Antártida hacia el norte. La Corriente de Brasil rara vez llega tan al sur como para influir directamente en zonas como Claromecó. Entonces, ¿por qué el agua parecía más cálida allí? La clave está en la profundidad: en esa zona el mar es más somero, lo que facilita que el sol caliente el agua durante el verano.

¿Qué pasa este año? Agua más transparente

Este verano es distinto. Los satélites muestran que, de manera inusual, la Corriente de Brasil se ha desplazado más al sur de lo habitual. Eso permitió que aguas más cálidas se acerquen a nuestra costa y “bañen” gran parte del litoral bonaerense. El resultado: temperaturas del mar claramente superiores a las normales.

Además del calor, hay otro detalle que muchos veraneantes notaron: el agua está más transparente. Esto también tiene una explicación oceanográfica. Las aguas frías de la Corriente de Malvinas suelen ser ricas en nutrientes y fitoplancton, lo que les da ese típico tono verdoso o amarronado. En cambio, las aguas tropicales tienen menos fitoplancton, por lo que se ven más claras y reflejan mejor el color del cielo, generando ese aspecto “caribeño”.

Temperatura del mar en la Costa Atlántica 2025 vs lo que va de 2026. Foto: NOAA CoastWatch

¿Habrá más aguas vivas este verano en la Costa Atlántica?

No necesariamente. La presencia de aguas vivas suele estar asociada a vientos del norte que las empujan hacia la costa. En este caso, el calentamiento del mar se debe principalmente a las corrientes oceánicas, no al viento, por lo que no implica automáticamente más medusas.

¿Cuánto va a durar?

Todo indica que se trata de un fenómeno natural y costero. Al estar vinculado al desplazamiento de una corriente oceánica, es probable que se mantenga durante varios meses, al menos a lo largo del verano.

Mientras tanto, la recomendación es simple: disfrutar. Este verano nos regaló un mar más cálido, más claro y más amigable. Una oportunidad perfecta para aprovechar la playa como nunca.