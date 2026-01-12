Las playas de Florianópolis se llenan de argentinos. Foto: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

Aunque el año recién empieza, ya se sienten las consecuencias de una temporada récord en Florianópolis, con la llegada de más de tres millones de turistas argentinos. Un ejemplo claro muestra que varios hoteles en Brasil superan el 90% de ocupación actualmente.

A este escenario se suma una regulación clave que prohíbe cobrar por el uso de sombrillas, mesas y sillas en la playa, un beneficio que marca una clara ventaja económica frente a muchos balnearios argentinos. Además, las facilidades para pagar con billeteras digitales sin necesidad de cambiar moneda terminan de consolidar el atractivo del destino.

Argentinos de vacaciones en Florianópolis.

En cuanto al alojamiento, la oferta es amplia y con precios variados según la zona y el nivel de confort. Un departamento frente al mar para cuatro personas ronda los $280.000 por día, mientras que en Canasvieiras se consiguen departamentos desde $150.000 diarios. En esa misma zona, un hotel céntrico para dos personas cuesta alrededor de 1.000 reales por noche, equivalentes a unos $280.000. Para quienes buscan paquetes cerrados, en Santinho el combo de vuelo más hotel dos estrellas cuesta $1.110.000 por persona la semana, mientras que en Jureré los valores ascienden a $1.165.000 con posada dos estrellas y llegan hasta $2.650.000 por persona en un hotel cuatro estrellas.

Los gastos en la playa también resultan competitivos. Una caipirinha o caipiroska cuesta alrededor de $7.000, la cerveza $3.400, un choripán $5.600 y un choclo unos $3.400. A esto se suma la ventaja de no pagar por los servicios básicos de playa, lo que reduce significativamente el gasto diario.

Los precios de consumir en las playas de Florianópolis. Foto: Reuters

En los restaurantes, los precios varían según la zona. En el centro de Canasvieiras, una hamburguesa ronda los $14.000 y el gasto promedio por persona se ubica en torno a los $16.000. En Cachoeira, una comida completa para cuatro personas cuesta unos 200 reales, equivalentes a aproximadamente $60.000. En Jureré, uno de los sectores más exclusivos, un plato de salmón a la parrilla con guarnición alcanza los $56.000. En conjunto, los valores refuerzan la percepción de Florianópolis como un destino competitivo y atractivo para los turistas argentinos.

Los rubros donde Argentina cuida mejor el bolsillo que Brasil

No todo es ahorro en el exterior. Existen productos tradicionales donde los balnearios nacionales ganan la pulseada:

Churros : la media docena en Mar del Plata cuesta $7.000, mientras que en Brasil alcanza los $10.000.

Agua para el mate: el servicio en Brasil tiene un precio elevado de $3.930, casi cuatro veces más que los $1.000 cobrados en la costa argentina.

Combustible: el litro de nafta súper en Brasil se consigue a $1.590, apenas por debajo de los $1.655 de Mar del Plata.

La comparación de precios en las playas de Argentina, Brasil y Uruguay

El consumo sobre la arena ofrece brechas significativas entre los principales destinos de la región: