Playa escondida en Tres Arroyos Foto: TripAdvisor

Para aquellos que buscan tranquilidad, playas amplias, relax y paz absoluta, Reta se presenta como un balneario sumamente atractivo. Este destino turístico en ascenso se encuentra en la localidad costera del partido de Tres Arroyos, ubicada a unos 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La playa es sumamente extensa, como en Mar del Plata, pero sin las carpas de los balnearios ocupando el espacio.

La playa se mantiene en un estado virgen y original, moldeada de forma natural por la bahía y los vientos predominantes. Sus 30 kilómetros de extensión están delimitados por el Caracolero (Cementerio de Caracoles) y la desembocadura del río Quequén Salado.

Reta playa Foto: Trip Advisor

Este destino ofrece una gran variedad de eventos y festivales a lo largo del año, pero su mayor encanto radica en la simpleza. Existe un túnel peatonal que une el centro del pueblo con la zona de la playa que permite atravesar los médanos sin tanta dificultad.

Qué hacer en Reta, la playa escondida

Relajarse en las amplias playas que ofrecen pura tranquilidad.

Caminatas extensas por la orilla que permiten disfrutar del silencio y la paz del lugar.

Pesca en la desembocadura del río Quequén Salado.

Reca playa Foto: Imagen creada por Copilot AI por Canal 26

Recorrer la Reserva Natural Municipal en la Laguna Real “La Albúfera”.

Avistaje de aves para los aficionados, es un lugar que aglomera grandes cantidades de ellas.

Visitar el Museo de la Yerba Mate.

Qué destinos turísticos ofrece Reta

La Cascada Cifuentes y la Cascada La Escondida son un plus agregado a la belleza del lugar. La primera es la caída de agua más alta de la Provincia de Buenos Aires, llegando a alcanzar una altura de hasta 8 metros. Se encuentra en el tramo inferior del Río Quequén Salado, entre los partidos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos, cerca del mar, y constituye uno de los accidentes geográficos más impresionantes en este significativo curso de agua.

Cascada Cifuentes en Reta Foto: Reta Turismo

Visitar la Cueva del Tigre es un infaltable en las vacaciones. Esta formación rocosa de película esconde un lugar íntimo por descubrir, es de interés histórico y natural, y atrae a pescadores y amantes de la naturaleza. Además, protagoniza una antigua leyenda de “El Tigre del Quequén”, quien asaltaba a los viajeros escondiéndose en la cueva.

Cueva del Tigre, Reta Foto: Reta Turismo

Por su parte, la Albúfera es una laguna real resultado de la combinación de aguas dulces y marinas. Este entorno es hogar de una variada gama de animales, incluyendo cangrejos, patos, cisnes de cuello negro, flamencos, nutrias, liebres, zorros y criaturas peludas. Constituye el lugar ideal para apreciar una romántica puesta de sol, tanto en pareja como en familia, mientras se exploran las maravillas de la naturaleza.

Laguna natural Foto: Pueblo Reta

Cómo llegar a Reta

Reta es un pueblo que se ubica a 6 horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en auto por la RN 3. Para los que eligen el viaje en micro, los pasajes salen aproximadamente $60.000.