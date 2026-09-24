Argentina se destaca en energía nuclear: Atucha II y Embalse logran un alto rendimiento

🇦🇷 ARGENTINA | Atucha II y Embalse, entre las centrales nucleares de mejor rendimiento mundial

Las centrales nucleares argentinas Atucha II y Embalse alcanzaron un reconocimiento internacional al ubicarse entre las de mejor desempeño de la industria nuclear mundial, según la última evaluación de la Asociación Mundial de Operaciones Nucleares (WANO). Los resultados corresponden al segundo trimestre de 2026 y reflejan un desempeño sobresaliente de ambas plantas.

Atucha II obtuvo 100 puntos en el Pindex, el indicador que utiliza WANO para medir y comparar el funcionamiento de las centrales en operación en todo el mundo. Es la primera vez que alcanza el puntaje máximo desde que inició su operación comercial en 2014.

Embalse, en la provincia de Córdoba, logró 98,4 puntos, quedando a menos de 2 unidades del máximo posible. Estos resultados posicionan a las dos centrales argentinas entre las de mayor rendimiento dentro de una industria altamente exigente y regulada.

Un hito para Atucha II

Atucha II obtuvo 100 puntos en el Pindex, un hecho histórico para la planta bonaerense. “Es la primera vez que alcanza el puntaje máximo desde que inició su operación comercial en 2014”, según indica la evaluación difundida por WANO. La central se consolida así entre las más eficientes del mundo.

El desempeño sobresaliente no solo mide producción, sino también confiabilidad y seguridad operativa. En un sector con estándares internacionales estrictos, alcanzar la puntuación máxima representa un hito para la operación nuclear argentina.

Las centrales nucleares Atucha II y Embalse logran un alto rendimiento. Foto: Canal 26

Embalse roza la perfección

La central nuclear Embalse, ubicada en Córdoba, logró 98,4 puntos en el mismo indicador. Quedó a menos de 2 unidades del máximo posible. “Estos resultados posicionan a las dos centrales argentinas entre las de mayor rendimiento”, señaló la evaluación de WANO.

La planta cordobesa también cumplió con exigentes estándares internacionales de seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa. Su ubicación entre las mejores del ranking refuerza el desempeño del parque nuclear nacional.

Fisión nuclear para generar electricidad

¿Cómo funciona una central nuclear? Tanto Atucha II como Embalse generan electricidad mediante la fisión nuclear. En el proceso, los átomos de uranio liberan una gran cantidad de energía en forma de calor. Ese calor se utiliza para producir vapor de agua a alta presión, que impulsa enormes turbinas conectadas a generadores eléctricos.

Así, la energía térmica se transforma en electricidad, que luego se incorpora al Sistema Argentino de Interconexión. Ambas centrales utilizan uranio natural como combustible y agua pesada para moderar y refrigerar la reacción nuclear. Gracias a esta tecnología pueden generar energía de manera constante durante las 24 horas del día, independientemente de las condiciones climáticas, aportando una fuente estable y confiable para el abastecimiento eléctrico del país.

Récord de generación en 2025

Desde Nucleoeléctrica Argentina destacaron que este reconocimiento se suma a otro logro reciente. Durante 2025, Atucha II y Embalse registraron la mayor generación eléctrica anual de sus respectivas historias. “Atucha II produjo más de 5,4 millones de megavatios hora, mientras que Embalse supera los 5,3 millones”, informó la empresa.

Los resultados no solo reflejan altos niveles de producción, sino también el cumplimiento de exigentes estándares internacionales de seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa.

El reconocimiento de WANO y los récords de generación confirman el rol estratégico de Atucha II y Embalse para el sistema eléctrico argentino. Con tecnología de fisión nuclear, uranio natural y agua pesada, ambas plantas aportan energía estable las 24 horas y se consolidan entre las más confiables y eficientes del mundo. La industria nuclear argentina suma así un nuevo antecedente de desempeño sobresaliente, en un sector altamente regulado y exigente.