El día que Perón quiso producir energía atómica “barata e ilimitada”: qué fue el proyecto Huemul y por qué se suspendió

Proyecto Huemul Foto: Archivo

En plena posguerra, cuando el mundo todavía intentaba entender el verdadero alcance de la energía nuclear, Juan Domingo Perón apostó por una promesa que parecía salida de una novela de ciencia ficción: producir energía atómica barata, limpia e ilimitada desde una isla secreta en la Patagonia. El plan se llamó Proyecto Huemul, estuvo dirigido por el físico austríaco Ronald Richter y terminó convertido en uno de los episodios más fascinantes, polémicos y misteriosos de la historia científica argentina. El proyecto se desarrolló en la isla Huemul, en el lago Nahuel Huapi, y estuvo activo entre 1948 y 1952 durante la primera presidencia de Perón.

La promesa que sedujo a Perón: energía como la del Sol

El corazón del Proyecto Huemul era una idea tan ambiciosa como difícil: lograr la fusión nuclear controlada, el mismo proceso que alimenta al Sol y a las estrellas. A diferencia de la fisión nuclear, que divide átomos pesados como el uranio, la fusión busca unir núcleos livianos, como los del hidrógeno, para liberar enormes cantidades de energía. En los años 40, ningún país había logrado dominar esa tecnología y todavía hoy sigue siendo uno de los mayores desafíos científicos del planeta.

Proyecto Huemul Foto: Archivo

Richter convenció a Perón de que Argentina podía adelantarse a las grandes potencias y conseguir una fuente energética prácticamente inagotable. En un contexto de Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética compitiendo por la supremacía tecnológica, la posibilidad de que un país sudamericano alcanzara semejante avance era explosiva. La propuesta prometía independencia energética, prestigio internacional y una revolución industrial sin precedentes.

Por qué eligieron la isla Huemul, el laboratorio secreto de Bariloche

La isla Huemul, ubicada frente a San Carlos de Bariloche, reunía condiciones ideales para un proyecto rodeado de misterio: aislamiento, control de acceso y cercanía logística con una ciudad en crecimiento. Allí se construyeron laboratorios, estructuras de hormigón, talleres, salas de potencia eléctrica y dependencias para el personal científico y técnico. Para la Argentina de comienzos de los años 50, se trató de una inversión estatal inédita en ciencia aplicada.

Proyecto Huemul Foto: Archivo

El secreto era parte esencial del plan. Argentina acababa de crear, en mayo de 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo que tuvo entre sus primeros objetivos apoyar el desarrollo nuclear nacional y también acompañar el seguimiento del Proyecto Huemul. Con el tiempo, esa misma estructura institucional sería clave para revisar críticamente las afirmaciones de Richter.

El anuncio que sorprendió al mundo

El momento central llegó el 24 de marzo de 1951, cuando Perón anunció públicamente que en la planta piloto de la isla Huemul se habían logrado“reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica”. La noticia impactó en la prensa internacional porque, de ser cierta, Argentina habría conseguido un avance que ninguna potencia nuclear había demostrado hasta entonces.

La afirmación tenía una carga histórica enorme. Apenas seis años antes, las bombas atómicas habían devastado Hiroshima y Nagasaki. El mundo asociaba la energía nuclear con destrucción, espionaje y poder militar. En ese escenario, Perón presentó el avance argentino como una alternativa orientada a la producción pacífica de energía, con un discurso centrado en el desarrollo y la soberanía tecnológica.

Quién era Ronald Richter, el científico detrás del sueño atómico

Ronald Richter era un físico austríaco llegado a la Argentina en la posguerra. Primero trabajó en Córdoba, en un ambiente donde también se desarrollaban proyectos aeronáuticos ligados al ingeniero alemán Kurt Tank. Luego, Richter trasladó su iniciativa a la Patagonia, donde obtuvo recursos, autonomía y respaldo político para intentar demostrar sus teorías sobre reacciones termonucleares.

Proyecto Huemul Foto: Instagram @travel.arg

Su figura quedó marcada por la controversia. Para algunos, fue un visionario apresurado que trabajó con ideas demasiado adelantadas para la capacidad instrumental de la época. Para otros, fue directamente el responsable de un engaño científico que comprometió al Estado argentino. Lo cierto es que sus resultados nunca pudieron ser comprobados con evidencia sólida.

Las dudas científicas y la llegada de Balseiro

Las sospechas crecieron cuando especialistas comenzaron a revisar los fundamentos técnicos del proyecto. En septiembre de 1952, una comisión fiscalizadora visitó la isla Huemul. Entre sus integrantes estaban José Antonio Balseiro, Mario Báncora, Manuel Beninson, Pedro Bussolini y Otto Gamba. Balseiro, que por entonces tenía apenas 32 años y estudiaba física nuclear en Inglaterra, fue convocado especialmente para analizar el caso.

Proyecto Huemul Foto: Instagram @travel.arg

El informe de Balseiro fue demoledor. Según los documentos conservados por el Instituto Balseiro y la CNEA, el físico concluyó que no había evidencia científica suficiente para sostener que Richter hubiese logrado reacciones termonucleares controladas. También cuestionó aspectos teóricos e instrumentales del dispositivo utilizado en la isla. El desenlace de aquella inspección fue la decisión del gobierno de poner fin al proyecto.

Por qué se suspendió el Proyecto Huemul

El Proyecto Huemul se suspendió porque las afirmaciones de Richter no pudieron ser verificadas. La comisión técnica no encontró pruebas concluyentes de que se hubiera alcanzado la fusión nuclear controlada ni de que las instalaciones contaran con los recursos experimentales necesarios para demostrar semejante logro. En 1952, el gobierno decidió cerrar la iniciativa.

Aunque Huemul quedó asociado al escándalo, su fracaso tuvo una consecuencia decisiva: impulsó la consolidación de una comunidad científica nuclear argentina más profesionalizada. En 1955, frente a la misma isla donde Richter había instalado sus laboratorios, se creó el actual Instituto Balseiro, una de las instituciones más prestigiosas del país en física, ingeniería nuclear y tecnología.