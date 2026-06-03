Plan Nuclear 2026: la hoja de ruta del Gobierno para atraer inversiones privadas y extranjeras al sector

Central Nuclear Atucha II Foto: NA

A través de la Secretaría de Asuntos Nucleares, el Gobierno presentó la nueva hoja de ruta para el sector energético con el objetivo de atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras para la fabricación de insumos y la generación eléctrica. La iniciativa oficial busca transformar el rol del Estado para convertirlo en un ente puramente regulador, motivo por el cual Javier Milei apunta a generar exportaciones de alto valor en un contexto de interés por parte de corporaciones estadounidenses.

La oficina conducida por Federico Ramos Nápoli ordenó los lineamientos estratégicos en cuatro grandes metas para aprovechar el potencial tecnológico del país en el mercado global. Las autoridades nacionales diseñaron la propuesta ante el renovado atractivo que muestran las fuentes limpias frente al encarecimiento de los combustibles fósiles, por lo que la presentación coincidió con la realización de talleres regionales de seguridad radiológica junto a especialistas de los Estados Unidos.

Central Nuclear Atucha II. Foto: Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Las empresas norteamericanas lideran las carpetas de proyectos y las alianzas comerciales con las compañías estatales para la producción de materiales en el territorio nacional. La firma Nano Nuclear Energy se asoció con la firma Dioxitek para fabricar elementos combustibles en la provincia de Formosa y prevé ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a los 230 millones de dólares.

Por su parte, la empresa rionegrina Invap trabaja en paralelo con la compañía Meitner Energy en el diseño y puesta en marcha del nuevo reactor de potencia denominado ACR-300. Las misiones comerciales en Nueva York captaron el interés de otra 50 firmas internacionales por los activos argentinos y de esta manera, los grupos inversores siguen de cerca la futura venta de las licencias de la metalúrgica Impsa y los proyectos de exploración de uranio en la Patagonia.

Además, el Gobierno avanza en los pliegos para la privatización parcial de Nucleoeléctrica mediante la licitación del 44% del paquete accionario de la firma estatal. La compañía gestiona las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse, por lo que el ingreso de capitales privados modificará el esquema de financiamiento tradicional de las plantas de generación.

La cúpula del presidente Milei ratificó la continuidad de la soberanía regulatoria y enfatizó que el Estado “conduce y asume las funciones del marco regulatorio independiente, las garantías soberanas asociadas a compromisos internacionales, la responsabilidad última en materia de seguridad nuclear y radiológica, y la conducción del sistema de formación especializada”.

Los técnicos de la Casa Rosada ponderaron las ventajas de los modelos mixtos para dotar de sustentabilidad a los proyectos locales de gran envergadura. El documento oficial defendió la necesidad de la articulación corporativa y señaló que “el conjunto de actividades restantes admite, y en muchos casos requiere, articulación con actores privados cuya eficiencia operativa, capacidad de gestión comercial y disponibilidad de capital complementan las funciones estatales. La incorporación de capital privado, gestión privada y modalidades de asociación público-privada debe entenderse como herramienta para llevar la capacidad técnica instalada a escala industrial sostenible”.

Las autoridades del Ministerio de Economía tomaron como referencia los esquemas de desarrollo de las principales potencias globales para justificar la apertura del mercado. Los considerandos del programa estratégico remarcaron que “las experiencias internacionales más exitosas combinan rectoría pública estricta con eficiencia operativa privada, y no existe razón estructural por la cual Argentina deba renunciar a esa combinación”, de manera que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) concentrará sus tareas exclusivamente en el área de investigación científica.

Central nuclear de Atucha. Foto: NA.

El informe final concluyó con un diagnóstico severo sobre las fallas de organización que arrastraba el sector durante las últimas décadas de gestión pública. Los redactores de la propuesta aseguraron que la capacidad técnica del país ya se encuentra consolidada y sentenciaron que “el problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente”.

“La capacidad de diseño, operación, fabricación y producción está consolidada y se reproduce dentro de los procesos institucionales del sector. Lo que el sector no ha logrado consolidar de manera equivalente es el marco institucional, comercial y de gestión que convierta esa capacidad técnica en industria a escala, en flujos de exportación sostenidos y en retorno verificable para el país que financió su construcción durante 75 años”, culminó el informe.

Inversión de 8.000 millones de dólares en salud: de qué se trata el proyecto que anunció el Gobierno

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) formalizó un millonario compromiso de financiamiento destinado a la investigación científica dentro del territorio nacional. El presidente Javier Milei encabezó una reunión en Casa Rosada junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y los gerentes generales de corporaciones globales tales como de MSD, Roche, Pfizer y Novartis para concretar un proyecto que contempla el desembolso acumulado de 8.000 millones de dólares entre 2026 y 2032.

La iniciativa potenciará una actividad que en la actualidad representa la mitad de toda la inversión privada en desarrollo tecnológico empresarial. Los ensayos clínicos vigentes representan uno de los principales motores para el ingreso de divisas genuinas a través de la denominada economía del conocimiento.

Las estadísticas de la entidad fabril demuestran que casi la totalidad de los dólares orientados al desarrollo científico local provienen de este sector, por lo cual las firmas multinacionales asociadas explican el 95% de dicho financiamiento externo. Actualmente participan más de 50.000 pacientes argentinos en unos 1.000 estudios activos, en tanto que la aprobación de nuevos protocolos médicos registró una suba del 8% durante el último ciclo anual.