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Buscan voluntarios para vivir gratis en Noruega a cambio de 16 horas semanales de trabajo: ofrecen comidas, habitación privada y 3 días libres

Para quienes buscan una aventura fuera del país, la nación nórdica ofrece una alternativa más que interesante, con excelentes condiciones. ¿Qué requisitos piden?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Oslo, Noruega.
Oslo, Noruega. Foto: Unsplash
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Quienes busquen una aventura fuera del país, Noruega ofrece una inmejorable oferta para voluntarios que quieran trabajar en una localidad cercana a su capital, Oslo.

En qué consiste la propuesta de voluntariado para vivir gratis en Noruega

Una comunidad creativa de As, una localidad cercana a Oslo, la capital de país nórdico, busca personas con conocimientos de diseño gráfico o desarrollo web para mantener sus páginas y mejorar su presencia en Internet.

La propuesta es de solo 16 horas de trabajo a la semana, con tres días libres y una estadía mínima de una semana sin tope máximo.

Beneficios en Oslo: habitación privada, comidas y días libres

Los beneficios que ofrecen en el Viejo Continente son un alojamiento con habitación privada, desayuno, almuerzo y cena todos los días.

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Además, los interesados contarán con Internet de alta velocidad para trabajar en remoto.

El aeropuerto de Gardermoen, en Oslo. Foto: Wikipedia.

El ofrecimiento suma tours gratuitos por la ciudad, bebidas, entrada a eventos, terapias holísticas, un curso de permacultura, recogida en el aeropuerto y un certificado al terminar.

Requisitos y perfil buscado en el voluntariado: se deben cumplir 16 horas semanales de trabajo

La oferta tiene requisitos concretos y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

Basta un nivel intermedio de inglés y no tiene requisito de edad. Se aceptan viajeros solos, parejas y dúos de amigos, y la disponibilidad va de septiembre a febrero.

Cómo postularse a través de Worldpackers

El primer paso es crear un perfil en la plataforma Worldpackers y elegir un plan de pago anual. El básico, Trips Solo, cuesta 59 dólares al año, mientras que la versión para parejas o dúos sube a 69 dólares.

Hay planes Pack de 109 dólares y 139 dólares con más protección, según la página de planes de Worldpackers.

Worldpackers
Worldpackers Foto: x

Después toca enviar la solicitud, esperar la preaprobación y confirmar el viaje.

Las plazas de este tipo de ofertas suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

NoruegaVoluntariosTrabajo
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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